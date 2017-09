El final feliz de Diego Costa

Diego Costa aterrizó en Madrid para formalizar su fichaje por el club rojiblanco, remarcó que su traspaso "ha tardado demasiado", pero "es un final feliz", y dijo que, después de "tres meses parado, no" está "tan mal" físicamente "como algunos decían".

Tras el principio de acuerdo con el Chelsea para la llegada del atacante al Atlético, con el que aún tiene que pasar la revisión médica y formalizar su contrato, en principio por tres años y medio, el futbolista llegó a Madrid a las 15:10 en un vuelo desde Sao Paulo. Una hora después, apareció por la terminal 4 del aeropuerto de Barajas.

"Estoy muy contento -dijo a la numerosa prensa que lo esperaba-. Creo que ha tardado demasiado, pero he tenido un final feliz. Ahora, a esperar a ver a los compañeros y empezar a entrenar", explicó el delantero, que admitió que se puso "un poco nervioso" cuando el "tiempo iba pasando y las cosas no iban" para su traspaso desde el Chelsea.

"Miguel (Ángel Gil Marín) ha hecho un gran esfuerzo y lo agradezco mucho, tanto a él como al club", dijo refiriéndose al consejero delegado. "Estoy muy feliz por este esfuerzo e intentaré de alguna manera dar las gracias", prosiguió Costa, que aún no ha hablado con su técnico, el argentino Diego Simeone, que ya lo dirigió hasta 2014.

"Todos sabemos que tenía ganas de volver, pero tampoco voy a ser ingrato con el Chelsea, donde también era muy feliz y es un equipo también muy grande, pero el Atleti es mi casa y aquí estoy", dijo el internacional español, que expresó que "no quería que fuera de esa manera" su salida del Chelsea, al que tiene un "cariño especial".

"No por una persona (en referencia al entrenador Antonio Conte) se va a manchar la imagen y lo que he hecho ahí. Ellos saben la persona que soy y ellos lo han hecho también más fácil", añadió Diego Costa, que no podrá entrar en competición hasta enero de 2018. Por delante, tiene tres meses para alcanzar el ritmo, después de 103 días sin competir. "Físicamente estoy normal, después de tres meses parado, entrenando alguna cosa. No estoy tan mal como algunos decían. Tenemos al 'Profe' (Ortega, preparador físico del Atlético) que me va a poner fino en unos días".