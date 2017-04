Una final en un derbi

El último duelo de rivalidad comarcal de la temporada en Tercera enfrenta dos realidades contrapuestas. El Algeciras Club de Fútbol está obligado a ganar para defender la cuarta posición en los puestos que dan acceso a la fase de ascenso, mientras que el Club Deportivo San Roque, con nada que perder, juega por el honor una vez confirmado el pasado viernes día 7 su descenso de categoría. Son como dos derbis en uno.

El choque tiene un favorito según la clasificación y los números pero otro si se mira los antecedentes ya que el cuadro visitante nunca ha perdido en el Nuevo Mirador. A pesar de las diferencias, se miden cuarto y último, hay algo de incertidumbre. Está claro qué Algeciras tiene que verse, por lo que se está jugando, pero otra cosa es qué Algeciras se va a ver, si el de los últimos duelos o ese capaz de dar la tarde a sus aficiones. Y también cabe preguntarse el nivel que presentará un San Roque que aún no ha ganado a domicilio esta temporada pero que extramotivado como se presume esta tarde ha dado algún susto en su visita a los grandes del grupo X.

El Algeciras Club de Fútbol se conciencia que no puede confiarse lo más mínimo y es tan enemigo él mismo como el rival. Cuando salte al césped del Nuevo Mirador puede encontrarse fuera de los puestos de fase de ascenso si el San Roque de Lepe (quinto a dos puntos) gana su partido en casa frente al Alcalá (12:00). En cualquier caso, todo lo que no sea sumar los tres puntos para los hombres de David Gutiérrez Guti será un problema para la clasificación y para los ánimos del entorno. La presión hoy se viste de rojiblanco.

El técnico aseguró que no va a cambiar mucho el equipo que venció y goleó al Recreativo de Huelva B antes de la semana de vacaciones aunque la situación obliga a hacer alguna modificación. El conjunto de casa afronta el encuentro con las ausencias del meta Jesús Romero y Tano, ambos sancionados, y del lesionado Jesús Ayala. El guardameta Álex Herrera disfrutará por segunda vez en Liga de la titularidad -no juega desde la jornada ocho ante el Guadalcacín-. El portero del filial Andrés será el suplente. La ausencia de Tano puede arreglarla el técnico de varias maneras: adelantando la posición de Iván Turrillo y en su lugar sacar a Pablo Ganet; o dejar al capitán junto a Josemi y buscar un mediapunta, que bien puede ser Cristian Reyes o Mauri. La apuesta de Cristian obliga a Guti buscar un jugador para el costado zurdo que bien puede ser el propio Mauri o Juanca, que viene trabajando bien durante la semana. En defensa puede entrar Hedrera por Berlanga o José Mari.

El Club Deportivo San Roque ya ha advertido de que no va de paseo al Nuevo Mirador y promete que dará guerra. Tras certificar matemáticamente su descenso a División de Honor, quiere acabar la temporada lo más dignamente posible y encontrar por fin un triunfo a domicilio que se le resiste desde febrero de 2016. Los rojillos, que han estado once días de descanso, se agarran al orgullo y la motivación para volver a sumar en un estadio en el que no conocen la derrota. Su debilidad como viajero -suman dos puntos fuera de casa- le ha empujado al descenso pero puntuaron en Los Barrios y Arcos, nada menos.

Desde la llegada de José Manuel Pérez Fernández, Pineda, ha sumado dos derrotas -Genera y Gualdacín- y un empate -Cabecense-. El míster sanroqueño ha intentado no tocar demasiado aunque sí ha dado minutos a jugadores de la cantera como Bandera, Solís, Jaime, entre otros. Los sanroqueño llegan al derbi sin los exalbirrojos Andro y Miki.

En el último partido Pineda dio la titularidad al meta Luismi, aunque hoy parece que Guille será titular. No podrá estar la bestia negra del algecirismo Copi, que esta semana ha fichado por el UD Ibiza. En su lugar pueden actuar Ledesma -se ha ausentado varios días del entrenamiento- o el exalbirrojo Dani Hoyos. El ilustre exalgecirista Mario y el capitán rojillo Antonio Cintas formarán en un centro que puede reforzarse con Nacho Fernández, que en algunos encuentros ha actuado de lateral, y con Javi Fernández en otro costado. El juvenil Banderas puede sustituir al linense en defensa donde Cheíto, Pablo de Castro y Toledo son fijos.

Un derbi muy diferentes para unos y para otros pero, al fin y al cabo, un derbi.