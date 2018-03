Una final adelantada en Nervión

El Sevilla C se conjura para derrotar mañana al Algeciras Club de Fútbol, al que ya venció en la primera vuelta. Pero a la vista de los números tendrá que protagonizar una importante metamorfosis, ya que en las últimas siete jornadas solo ha cosechado tres empates, lo que le convierte en el peor del grupo X de Tercera en ese periodo, igualado a puntos con el Alcalá.

El conjunto nervionense trata de aliarse con su peculiar terreno de juego de la Ciudad Deportiva –que no es el principal– y sin que se conozca el motivo, ya que tanto el primer equipo como el primer filial juegan esta tarde, ha situado el comienzo del choque con los de La Menacha a las 17:00, algo nada habitual que ya mereció alguna referencia por parte del entrenador del Algeciras, José Antonio Asián, en la comparecencia de prensa del pasado jueves.

La realidad es que el Sevilla C no vence desde que superó al Guadalcacín el 21 de enero y para entonces ya había conocido la derrota en el San Rafael de Los Barrios.

Esa racha de resultados le ha valido para pasar de pasearse por la zona noble de la clasificación y ejercer de rival directo de Algeciras y Cádiz B por la primera plaza a descolgarse hasta el puesto séptimo a seis puntos del cuarto clasificado, el Atlético Sanluqueño. Una diferencia que no le condena necesariamente pero que le deja sin margen de error. De ahí la importancia que el vestuario –y su propio técnico Paco Gallardo así lo reconoce– concede al partido de mañana.

Lo cierto es que en esos partidos el Sevilla C, que ha encajado goles en todos ellos y en dos ocasiones hasta tres veces, no ha sido goleado y es más, quienes han tenido oportunidad de ver esos encuentros afirman que no solo en los marcadores, sino tampoco en el terreno de juego el filial ha desentonado.

Otra de las peculiares de esta plantilla, que cuenta con un par de futbolistas que ya han disfrutado de la condición de internacionales en las categorías inferiores de la selección, es que no todos se entrenan unidos, sino que los más destacados lo hacen con el equipo de Segunda, algo que en opinión de los técn