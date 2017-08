El filial bético busca un bálsamo en el Mirador

El Betis Deportivo busca hoy, en el Nuevo Mirador, darse una alegría y un baño de confianza tras el serio correctivo que se llevó de su visita liguera al estadio Municipal de La Línea, donde la Balona le hizo un 4-1. Y pudieron ser más.

"Hay que recuperarse al día siguiente, no hay más. No hay que hace mayor drama de esto. Este equipo está en formación y construcción. Todo esto nos debe servir para mejorar cada día y darnos cuenta de lo que es la competición, la Segunda B. Si no se hacen las cosas muy bien y trabajando, tendremos muchos problemas", declaró José Juan Romero, técnico del filial de Real Betis.

El rival del Algeciras tiene las ausencias seguras de Migue Rodríguez, Pozo y Junior, aunque otros futbolistas están con molestias y, como le ocurre a los algeciristas, no quiere arriesgarlos.

Sobre el Algeciras, Romero aseguró: "Es un muy buen equipo de Tercera que, por circunstancias, es un equipo que debería estar en Segunda B. Es su sitio, creo yo. Está muy buen dirigido por su entrenador. Son un equipo hecho para subir este año, sin ninguna discusión. Un equipo muy completo, incluso más que la pasada temporada. Un rival de tú a tú".