Las figuras de Pyeongchang

La mujer más laureada del olimpismo invernal (seis oros, tres platas y un bronce en esquí de fondo) puede estar ante sus últimos Juegos a sus 37 años en los que, no obstante, podrá ampliar su récord con el que iguala a medallas (aunque con más títulos) a otra dos fondistas, la rusa Raisa Smetanina y la italiana Stefania Belmondo. Pero no llega en su mejor momento.

Los jugadores de la NHL, los grandes ausentes

Las estrellas de la liga norteamericana de hockey hielo (NHL), que no dio libertas a sus jugadores, son las ausencias más notables en Pyeongchang, pero no son las únicas. Además de algunos de los atletas sancionados o no invitados de Rusia, también faltarán en Corea del Sur figuras lesionadas como la esquiadora de freestyle Lisa Zimmermann o la biatleta Gabriela Koulakova. El también biatleta Ole Einar Björndalen, el deportista invernal más laureado de la historia olímpica, tampoco estará en Pyeongchang al no conseguir la clasificación para los que hubieran sido sus séptimos Juegos Olímpicos.