La fiesta de fin de curso

La Real Balompédica, después de una semana salpicada de celebraciones íntimas para festejar la permanencia en la Segunda división B, convoca esta tarde (18:00) a sus fieles en el estadio Municipal para poner fin en casa a la temporada que, después de muchos sinsabores, deja tras de sí un regusto a balance positivo. Los albinegros ofrecen a su hinchada la posibilidad de acceder al estadio a precios especialmente populares (uno y cinco euros) en un duelo en el que rival, el Cartagena, sí que tiene mucho en juego. Olmo y Carlos Selfa son bajas por lesión y salvo sorpresa, jugarán los mismos que en las cuatro últimas jornadas.

Última comparecencia en casa de la Balona esta temporada. Un partido con inexcusable sabor a festejo... y a despedida para algunos de los que estarán o en el césped o en el banquillo, que ya no volverán a vestir en ese recinto la camiseta de la centenaria Balona.

Después de sellar la permanencia con una emotiva victoria en Bahía Sur merced a un gol de Sergio Molina los albinegros quieren compartir con su afición esa satisfacción de haber espantado los fantasmas justo antes de que crecieran demasiado.

Para atraer a sus aficionados, la directiva de Alfredo Gallardo estableció precios muy populares y es que el club espera que el hecho de que el partido pueda seguirse a través de la tercera cadena de Canal Sur no impedirá que las gradas presenten un aspecto similar al de hace dos semanas, cuando los incondicionales y los que no lo son tanto disfrutaron de lo lindo con el extraordinario partido que ofrecieron los de La Línea y el Granada B.

Al margen de festejos, el equipo ha seguido trabajando desde el pasado miércoles con la misma dedicación que lo hubiese hecho si aún no hubiese alcanzado objetivo alguno. En el entrenamiento matinal de ayer quedó confirmado que Carlos Selfa -que el viernes se había retirado con molestias de la sesión de trabajo- no podrá ser de la partida en este último duelo en casa. El centrocampista se resiente de un problema de abductores y a estas alturas no sería lógico que arriesgase lo más mínimo. Algo muy similar sucede con el cental Olmo González, que ya se ejercita con el grupo casi como uno más [y sin el casi], pero que tampoco se va a exponer a una recaída.

De esta forma son diecinueve los jugadores a disposición del preparador Julio Cobos, que deberá descartar a uno de ellos antes del comienzo de las hostilidades.

En lo que se refiere a la alineación el míster no da pistas, pero todo indica que mantendrá el bloque que en las cuatro últimas semanas ha sacado a la Balompédica de una situación más que delicada y la ha conducido a la permanencia. La única duda es si Rulo, recuperado de los problemas físicos que le impidieron jugar en San Fernando, recuperará su condición de titular o si Luis Madrigal se mantendrá en el costado izquierdo de la zaga como reconocimiento al encuentro que cuajó en el Iberoamericano de Bahía Sur.