"Estoy feliz por haber vuelto a ganar, han sido años muy duros"

"Estoy muy contento, feliz por haber vuelto a ganar. Esta victoria significa mucho, han sido años complicados hasta llegar donde estoy y ahora vuelvo al Tour Europeo", afirmó ayer Álvaro Quirós nada más finalizar los veinte hoyos que le auparon al título de Sicilia. "Quiero dar las gracias a mucha gente, a mi familia, a mis patrocinadores, a mi equipo de trabajo y a todos los que siempre me han apoyado".

"Obviamente, esta victoria significa mucho para mí, he vuelto al Tour Europeo que es lo más importante, aunque no fui capaz de ofrecer mi mejor juego en la última vuelta", dijo con satisfacción. "A falta de cuatro o cinco hoyos parecía que todo estaba bajo control, estaba bastante feliz… pero así es el golf".

"Sin duda, lo más importante es que estamos de vuelta en el Tour y esto cambia todos los planes. Ahora, a seguir mejorando, a ver si para la próxima vez que me vea en una situación parecida he podido mejorar", deslizó.

"Sabía que cinco golpes de ventaja podían no ser suficientes para una última vuelta en un campo como éste", confesó. "Tenía que jugar igual de bien que en los días anteriores. Pero, en general, fue una buena semana y demostré otra vez que puedo hacerlo bien".

"Los últimos años han sido duros, porque estaba intentando mejorar y no lo conseguía", confesó. "En 2012 decidí cambiar a un swing más técnico y perdí mi swing natural. Lo más duro fue perder la tarjeta el año pasado, por primera vez en mi carrera, y tener que volver a pelear".

"Mi prioridad era recuperarla a través del Challenge Tour, sabía que en un año podría conseguirla y volver al Tour. Ha habido cambio de planes antes de lo previsto, técnicamente he mejorado y estoy pegándole mejor a la bola", agregó.

El golfista guadiareño admitió que "la única parte amarga" de su victoria fue "la manera en que jugué los últimos hoyos, me encontré muy incómodo con el viento que soplaba por la izquierda; de hecho, le abrí la puerta al resto de jugadores, pero el resultado final cayó de mi lado y no me voy a quejar".

"No creo que jugase tan mal", se defendió. "Otra cosa es que se me complicaron las cosas mientras que ellos -en referencia a Zander Lombar y Pep Anglés- iban jugando bien".