El 'falso nueve' ha vuelto

El Algeciras demostró el pasado domingo en el derbi ante la Unión que también sabe marcar y ganar sin un nueve. Al menos sin lo que toda la vida se ha considerado un nueve, un delantero centro nato, un depredador del área, un cazagoles. José Antonio Asián rescató la idea del falso nueve con Albertito, un sistema que ya le dio muchos réditos en la primera vuelta del campeonato.

El entrenador albirrojo sorprendió a casi todos en el Nuevo Mirador con una alineación sin un punta. El cordobés Ito fue el sacrificado de una decisión que benefició a Albertito. El trianero se alternó con Moussa en un ataque mucho más veloz, más impredecible y, a la postre, más efectivo que el tradicional esquema de una sola referencia.

El equipo lleva ya mes y pico muy bien, estamos preparados para la liguilla"

La novedad, sin embargo, es un arma que Asián ya empleó cuando no tuvo más remedio en los comienzos de la temporada. El Chato se encontró entonces con las lesiones de Chico Díaz e Ito y tuvo que sostener al equipo sin un delantero. Fue el momento de la primera aparición de Alberto Gázquez Albertito, un recién llegado que ilusionó a la parroquia algecirista con su fútbol y sus goles en medio de una racha que puso a los albirrojos en lo más alto del grupo X de Tercera tras diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Albertito hizo seis tantos en el arranque fulgurante de un Algeciras que ha pasado por altibajos al igual que el propio futbolista. Tras aquel susto enorme que protagonizó en diciembre con una lesión que parecía temible, el de Triana no había conseguido ser él mismo sobre el campo, solo a ratos y con algunos chispazos. Por eso, el medio perdió su sitio en el once. "Estaba teniendo menos minutos porque no estaba haciendo méritos", reconoce.

"Jugaba menos unos días, más otros, pero eso pasa factura en la confianza y el gol es una forma rápida de recuperarla", admite el sevillano, artífice de los dos goles que rubricaron en victoria el buen partido del Algeciras.

"Se notaba en el ambiente, en el clima de derbi, que era muy importante la victoria... Y además sabíamos que habían pinchado algunos rivales", afirma el albirrojo, que se queda con el compromiso del vestuario.

"Con las ganas que le pusimos, a pesar del gol de ellos, el equipo jugó bien, tuvo el balón y dominó el medio campo. Creo que ahí estuvieron las claves", explica.

Albertito desprende el aroma optimista que se respira en el Nuevo Mirador. "Ahora es cuando se ve a un equipo, en estos momentos porque estos son ya partidos de liguilla, y nosotros llevamos un mes y pico preparados y nos está yendo bien", señala.

Guadalcacín aparece en el horizonte del domingo (12:00). "Si ganamos pegaremos otro paso importante para la liguilla", confiesa. "Y si se puede mirar más arriba, a ello vamos, que no quepa duda", sentencia.