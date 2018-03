Una faena a medias

El Algeciras estuvo a punto de dar el gran golpe en Sevilla, pero esa chispa que suele ligar el acierto y la fortuna sigue esquiva fuera de casa con el conjunto de José Antonio Asián. Esta vez sí, esta vez los albirrojos merecieron más que un empate, sobre todo en una segunda parte de dominio con dos ocasiones clarísimas en botas del capitán Iván Turrillo: un chutazo al larguero en el 56' y un disparo a bocajarro que desbarató el meta local en el 71'.

El Algeciras se repuso al fuerte viento en contra en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y reaccionó rápido al tanto del Sevilla C en el minuto 39 tras un trallazo de Diego que se alió con un palo y se coló por detrás de Romero. Tano, que ayer ejerció de líder absoluto del centro del campo, fabricó la igualada en el 42' para reponer las tablas antes del descanso.

Con el viento a favor durante la segunda mitad, el Algeciras dio el necesario paso al frente para minimizar a un Sevilla C que fue de más o menos. Los albirrojos tuvieron al rival a su merced y no pasaron apuros, sin embargo no supieron culminar la faena para llevarse el triunfo.

La realidad de este empate es que deja un sabor agridulce. El Algeciras mantiene casi todas las distancias como tercero del grupo X (con el líder, con el cuarto y con el quinto), pero se aleja de un Ceuta infalible que volvió a vencer, ayer en Huelva. Los caballas se distancian a tres puntos en la codiciada segunda plaza, la que da derecho a la Copa del Rey si el Cádiz B se proclama campeón, y la batalla por la liguilla sigue muy viva por detrás, más aún tras el revulsivo que ha supuesto el exalbirrojo Chico Díaz para la Lebrijana, que no hay que olvidar que tiene un partido pendiente por disputar.

El duelo arrancó en el campo cuatro de la ciudad deportiva sevillista -de césped natural y en perfectas condiciones- con el sol fuera, el cielo despejado y una gran ventolera.

José Antonio Asián guardó sus cartas hasta el final y dejó fuera a Berlanga, que aún se recupera de su lesión y vio el partido junto al banquillo. Otro algecireño, Álex Oñate, se puso el '4' a la espalda y completó un buen partido. Al canterano se le ve mucho más suelto como defensa central que como lateral.

La otra novedad del once fue el regreso del delantero Ito por el argentino Solferino. El cordobés tuvo la primera gran ocasión para los albirrojos antes de que marcase el filial y poco después lo intentó con un disparo lateral... Pero poco más para lo que se espera de un killer en un candidato al ascenso a Segunda B.

Con el viento en contra, el Algeciras salió con una presión muy alta, tratando de dificultar la circulación de balón de un Sevilla C que sabe mover la bola y posee mucho talento.

Los cachorros de Paco Gallardo avisaron en el 8' con un tiro de Diego tras un mal despeje de la zaga rojiblanca. El atacante de los sevillistas resultó un auténtico incordio y en el 11' obligó a Romero a estirarse ante otra intentona.

El Algeciras, demasiado cauto, se desperezó con un lanzamiento alejado de Ernesto en el 18', pero no tuvo una verdadera oportunidad hasta el minuto 27, cuando un error de la defensa blanca dejó a Ito solo ante el marco de un Samu prácticamente batido. El ariete albirrojo mandó el cuero muy alto.

A la media hora llegó la réplica sevillista con un lanzamiento de Jaime que hizo volar a Romero. El Gato no tuvo tanto acierto en el minuto 39 cuando Diego enganchó un fuerte disparo desde la frontal y batió al guardameta después de que éste llegase a tocar el balón, que se estrelló en un palo y se coló.

El mazazo sevillista apenas duró unos minutos porque Tano agarró el balón y se fabricó un autopase para colarse a la velocidad de la luz en el área de Samu y cruzar su disparo.

La reacción inmediata de los de Asián antes del descanso dejó también un disparo de Ito que se marchó a córner ante la intervención de Samu.

A la vuelta del intermedio se intercambiaron los papeles y el viento, y el Algeciras se echó hacia adelante con el balón.

Iván tuvo el zarpazo en el 56' con un disparo que reventó en el larguero y el capitán se topó con el guardavallas sevillista en el 71' con un remate en el área que abortó como si fuera un portero de balonmano.

Asián aguantó los cambios porque el equipo tenía el mando en el centro del campo y el segundo gol parecía cerca, pero Albertito tampoco fue el desatascador que el Algeciras necesitaba en el último cuarto de hora, cuando las prisas adelantaron a la paciencia y el punto comenzó a parecer más que bueno. Que igual hoy no se antoja bueno, pero igual en mayo sabe mejor.