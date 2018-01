De extrema grandeza

Tan emotivo como merecido e incontestable. Se acaban los adjetivos para calificar el triunfo que la centenaria Balona logró ayer en un estadio de Primera como el Francisco de la Hera sobre un Extremadura que casi le cuadruplica en presupuesto. Una victoria que supone toda una reivindicación por parte del equipo de Julio Cobos, que ayer calló muchas de esas bocas que solo se abren para señalar sus errores. Tres puntos que acercan más al equipo de La Línea a su objetivo, que ahora cabe empezar a preguntarse cuál es exactamente. Una demostración de fútbol solidario, de orden, de saber esperar el momento, de oficio. Una jornada de esas en las que es fácil entender por qué el inolvidable Reinado Vázquez rebautizó a esta Balompédica como Recia. Y para que nada faltase a la tarde perfecta un gol, un golazo, de Sergio Molina apenas veinte minutos después de reaparecer después de tres meses en el dique seco. Solo por lo que hizo ayer -y no hay que circunscribirlo a esa diana- ha merecido la pena esperarle.

Una gesta en toda regla, para nada diluida por el hecho de jugar una hora con un hombre más. La Balona sonrojó ayer a un equipo al que se le presumen muchos más argumentos, adquiridos a base de talonario. Los linenses basaron su éxito en un planteamiento milimétrico, una tesis sobre como optimizar los recursos, en un portero, Javi Montoya, que está tocado por los dioses del fútbol -en el supuesto de que éstos existan- y el carácter abnegado encarnado por Wilson Cuero de un equipo que confió en sus opciones hasta el final.

En el primer cuarto de hora fue el equipo de casa el que llevó el peso del juego. Era a lo que estaba jugando la Balona. A dejar hacer al conjunto de Manolo Ruiz y a tratar de no cometer errores atrás. Valverde y Willy gestionaron hasta tres opciones de sobresalto, pero el peligro pasó de largo por la portería de Javi Montoya.

La Balompédica iba poco a poco sometiendo al enemigo hasta que en el 28' llegó la jugada clave de la tarde. Un mal despeje de Nico Delmonte pegó el Elías Pérez y el esférico se fue a Wilson Cuero, que encaraba puerta y fue derribado por Pardo. La indiscutible roja dejó al Extremadura en inferioridad y el equipo de casa se tambaleó. Tanto que apenas tres minutos más tarde debió llegar el 0-1, pero el incansable delanterio colombiano de la Balona se topó con Nico Delmonte sobre la misma línea de gol y Luis Madrigal en el segundo remate con una parada de mérito de Manu García.

En el último tramo del primer periodo, seguramente porque la Balona se encontraba en la encrucijada sobre si so o arre, el bloque extremeño tuvo la suya. En el 43' Joe se interpuso milagrosamente en un disparo envenado de Jairo y a renglón seguido Javi Montoya sacó una mano providencial en un remate a la media vuelta de Kike Márquez, que estaba a un palmo.

En el descanso Cobos sacrificó a Sana,que ya tenía una cartulina. Dio entrada a Sergio Molina y ubicó a Elías Pérez en su sitio natural, en el pivote. Los dos se asociaron para dar más criterio al fútbol de los visitantes. Parece que estén hechos el uno para jugar junto al otro.

En el primer cuarto de hora el partido no acaba de definirse y aunque los de casa intentaban estirarse, sus acercamiento al área eran más escarceos que otra cosa.

Y llegó el 66'. Jugada larga, trenzada de la Balona. Juampe dejó hacia atrás y Sergio Molina que fue capaz de colocar el balón en la mismísima escuadra. Un golazo que no está al alcance de cualquiera.

Con el tanteo a favor la Balompédica ya había llevado el partido donde quería. Y el Extremadura empezó a quemar sus naves. En el 77' apareció otra vez el guardavallas albinegro para interponerse con una manopla a una acción de Kike Márquez.

La Balompédica era un ejemplo de equipo coligado, de un grupo que va a muerte para conseguir un fin. Tanto que siempre dio la sensación de estar más cerca el 0-2 que el empate. Los albinegros, que ya se las habían ingeniado para superar el frío intenso, también hacían oídos sordos a la presión que ejercían las más de cinco mil almas que desde la grada intentaban impedir que su equipo engarzase la tercera jornada sin ganar.

Tanto se había sobrepuesto la Balona a la presión que en el 80' Sergio Molina pudo sentenciar. El malagueño soltó otro trallazo desde la frontal, pero esta vez lo vomitó el larguero. A Wilson Cuero -que hubiese merecido de largo un premio a su inagotable esfuerzo- el balón se le vino encima y su remate se marchó alto cuando lo tenía casi todo a favor.

A ocho del final se agrandó aún más la figura de Montoya. El meta riojano le ganó otra vez la pelea a Kike Márquez, pero esta vez sonó a guillotinazo. A hasta aquí hemos llegado.

El conjunto almendralejense ya no supo qué hacer. Y la Balompédica mantuvo el tipo. Fue entonces cuando Wilson Cuero, que no se sabía muy bien de dónde sacaba aún las fuerzas, le ganó un balón aéreo a la pareja de centrales y se fue para el marco. Atrajo a toda la zaga y en el momento justo fue tan generoso que la entregó para que Juampe [que venía pidiéndole el balón a gritos] la pusiese justo donde Manu García no podía llegar, en un alarde de calidad. Era el cero-dos.

Después de eso solo quedó tiempo para la sonrisa. Para que la Balona y los balonos disfruten de uno de esos resultados que demuestran que en el fútbol, todavía, no lo es todo el malditó parné. Ayer catorce tipos vestidos de blanco y negro y un director de orquesta en estado de gracia desde el banquillo pusieron de manifiesto que en este bendito deporte aún cotizan al alza valores como el orgullo, el esfuerzo y la disciplina. Sencillamente por eso después de haber recibido palos de todo tipo cada vez que tropiezan, están a solo tres puntos de la zona de liguilla.

Manu García H

Aitor H

Candelas l

Pardo l

Nico Delmonte l

Gio Zarfino HH

Valverde l

(Ález Díaz, 32') H

Álex Barrera H

(Airam Benito, 68') sc

Willy H

Kike Márquez H

Jairo H

(José García, 58') l

Javi Montoya HHH

Sergio Rodríguez HH

Joe HH

Mario Gómez HH

Luis Madrigal H

(J. Carrión, 66') H

Gato HH

Ismael Chico HH

(M. Abenza, 74') sc

Sana H

(S. Molina, 46') HH

Juampe HH

Elías Pérez HH

Wilson Cuero HHH