A expiar los pecados

La Real Balompédica saltará hoy al césped del Municipal poco después del mediodía (12:30) para medirse al colíder Lorca -el Cartagena le dio alcance ayer- con la difícil misión de lograr una victoria que le acerque un poco más a la permanencia y que le reconcilie con su afición, que está de uñas después del 5-1 que los albinegros encajaron el pasado domingo en Mérida. Los balonos, a los que los resultados de ayer dejan con una renta de tres puntos sobre el descenso directo y con respecto a la promoción, preparan una revolución en la alineación. El técnico baraja hasta media docena de cambios, entre los que podría encontrarse la de Jesús Godino, que defendería el marco en lugar de Óscar Santiago.

Día complicado para la Balona. Con mucho de su crédito destrozado por su abultada derrota en Mérida, se encuentra con un potentísimo rival ante el que necesita puntuar para no seguir acercándose a la zona de riesgo. El mejor aval de los de casa es que en su feudo no pierden desde que comenzó 2017, periodo en el que han sumado cuatro victorias y dos empates.

Al término del entrenamiento matinal de ayer, en el que el técnico hizo especial hincapié en el trabajo con balón parado fueron convocados todos los jugadores disponibles, que como hace una semana, son 19, lo que obliga a un descarte de última hora.

Los únicos que de antemano saben que no podrán jugar son Olmo González, al que los médicos ya han descartado para lo que resta de competición como consecuencia de su doble fractura en un pie, y Canario, que arrastraba problemas desde comienzos de semana y no ha podido recuperarse a tiempo.

En cuanto al once, el entrenador, como es norma en él, no suelta prenda, pero del trabajo que ha venido realizando durante la semana se deduce que habrá cambios en todas las líneas... y no hay que descartar para nada que eso incluya la portería, a la que es probable que regrese Jesús Godino, que no es titular en competición desde la primera jornada, pero que tuvo una brillante actuación en el amistoso que la Balona disputó con el subcampeón de Bielorrusa, el Soligrosk, a comienzos del pasado mes de marzo.

Al no existir confirmación por parte del preparador, la posible alineación está siempre dentro del terreno de la hipótesis. Desde ese prisma, la Balompédica podría introducir hoy hasta media docena de variantes con respecto a los que sufrieron la goleada en el Romano y formaría de salida con Jesús Godino (u Óscar Santiago); Bautista en el lateral derecho; Alfonso y Mario Gómez en el centro de la retaguardia, mientras que Rulo volvería al costado zurdo de la defensa. En la medular sólo repite Ismael Chico, que esta vez tendrá como compañero en el pivote a Sergio Molina -que se estrenaría como titular- y a Juampe y Zamorano en los costados; Stoichkov, que en Mérida jugó en banda, está llamado a hacerlo en la media punta y Francis Ferrón, que el pasado domingo puso fin a 157 días de sequía goleadora, recuperaría su plaza en el centro del ataque.

De confirmarse esta alineación, entrarían Godino, Rulo, Juampe, Zamorano, Sergio Molina y Francis Ferrón en lugar de Óscar Santiago, Luis Madrigal, Carlos Selfa, Gato, Canario y Álex Rubio.

Julio Cobos asegura que la semana ha sido complicada "porque los primeros que sufren" después de un resultado como el del pasado domingo "son los futbolistas", aunque también deslizan que "todos" sus hombres han trabajado con enorme intensidad. "Tienen ganas de que llegue este partido para hacer olvidar lo del anterior", dice.

Con respecto al rival, señala: "Es un equipo que está ahí arriba porque confeccionó una plantilla para eso y porque está haciendo las cosas bien, aunque es cierto que en las tres últimas jornadas parece que tiene un bajoncito, pero precisamente por eso vienen con la intención de cambiar la cara y de sumar los tres puntos, porque además se le acerca el Cartagena".

Cobos apela a la buena racha de su equipo en casa, admite que le gustaría que los números como visitante mejoraran. "Espero que en casa volvamos a dar buena imagen y sobre todo que ganemos, porque necesitamos puntos".