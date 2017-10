El exalbirrojo Vojvoda, nuevo técnico de Defensa y Justicia

El ex central algecirista Juan Pablo Vojvoda, que vistió de albirrojo de 2003 a 2005 -en Segunda A y Segunda B- ha sido nombrado nuevo técnico de Defensa y Justicia, equipo de la Primera división Argentina. Vojvoda era hasta ahora técnico del equipo reserva de Newell's Old Boys, aunque en los últimos meses había asumido el cargo de entrenador del primer plantel de forma interina hasta en dos ocasiones. Ahora coge las riendas del conjunto de la localidad de Gobernador Costa, de la provincia de Buenos Aires.

El ex albirrojo asume el cargo que deja Nelson Vivas, que pasó por equipos como el Celta de Vigo o el Arsenal en su etapa de jugador, por diferencias con la directiva.

El nuevo técnico de Defensa y Justicia se estrenó anoche en la cancha de uno de los equipos con más historia de Argentina, San Lorenzo de Almagro. El partido comenzó a las 2:00, hora de España.

"Cuando uno empieza a trabajar en el fútbol tiene la ilusión de llegar a ser DT (director técnico) de Primera. A algunos la oportunidad les llega pronto, en otros casos hay que recorrer un camino previo. Ese fue mi caso", afirmó Vojvoda tras su presentación.

"A Defensa le vengo a aportar trabajo, ilusión y dedicación. Me he encontrado con un plantel muy predispuesto al trabajo. Sé que la vara está alta en esta institución porque los anteriores entrenadores han dejado al equipo bien posicionado al estilo juego, a una propuesta. Será una exigencia para mí", destacó el ex albirrojo tras su primera sesión de entrenamientos.