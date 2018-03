"Es evidente que queremos sumar de tres en tres, pero no es fácil"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Julio Cobos, no quiso entrar al trapo de las polémicas declaraciones del preparador del Mérida, Mehdi Nafti, quien dijo el viernes que él no dormiría bien en la noche del sábado (la de ayer) si fuese jugador de la Balona. "Estoy seguro de que dormiré perfectamente, no hay problema", dijo el técnico de los albinegros al término de la última sesión preparatoria de la semana. "Yo entiendo que se trata de una forma de motivar a sus futbolistas y de caldear el ambiente, no hay más", dijo sin querer concederle mayor importancia.

Julio Cobos -en un mensaje también dirigido al preparador del rival y a sus declaraciones prepartido- defiende que su equipo lleva "ocho partidos sin perder y va a tratar de prolongar esa racha el mayor tiempo posible".

"Es evidente que quiero ganar y sumar de tres en tres", desliza en referencia a los cuatro últimos empates a los que aludió Nafti. "Pero a veces no se puede ganar y hay que sumar y por ejemplo el domingo hicimos un partido malo, pero sumamos un punto".

El míster entiende que se "ha dramatizado en exceso" el efecto de las tablas con el Villanovense del pasado domingo. "Hay que tener los pies en el suelo, yo soy tremendamente ambicioso y quiero ganar partidos y alcanzar esos 45 puntos lo antes posible para marcarnos otros objetivos".

"De momento no ha podido ser, pero es que no es fácil y ahí está el ejemplo del Mérida, que estaba confeccionado para estar en la parte alta, que fichó ocho jugadores en invierno y que está peleando por la salvación", recuerda.

"Decimos es que cuando lo tenemos en la mano lo dejamos escapar, pero es que todo el mundo aprieta y cuesta una infinidad, porque esto es fútbol", sentencia.

"El Mérida fichó ocho o nueve futbolistas que vienen de jugar liguilla de ascenso, está confeccionado para estar en la parte de arriba y por las circunstancias que sean ahora les toca pelear por salir de abajo", explica Cobos, en referencia al rival.

"Parece que todo el mundo está muy concienciado en ese sentido y por eso nos van a apretar los jugadores, el público... y eso es lo que le he transmitido a nuestros jugadores, pero vaya que hay que jugar el partido", finalizó.