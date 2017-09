La europa de los 13

El equipo europeo que hizo frente a la Ryder Cup de 1997 fue motivo de una fortísima polémica. Los diez primeros jugadores se designan de acuerdo a la clasificación y en el momento de confeccionar la lista, la décima plaza estaba ocupaba por Miguel Ángel Martín.

Sin embargo, el onubense no competía desde el 18 de julio por culpa de una lesión en el brazo izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano a comienzos de agosto. Seve Ballesteros y el director de la PGA European Tour, Ken Schofield, le instaron a superar una prueba en Valderrama días antes de la fecha límite y el golfista primero se negó en redondo y más tarde estalló: "No me habría quedado fuera si el que me sigue en la lista no se llamase José María Olazábal", sostuvo.

Martín no jugó, pero la PGA le restituyó sus derechos a ultimísima hora, posó en la foto oficial y aquel equipo se conoció como la Europa de los trece, que por entonces era el número de países con los que contaba la Comunidad Europea.

Colin Montgomerie (Escocia), Darren Clarke (Irlanda del Norte), Bernhard Langer (Alemania), Ian Woosnam (País de Gales), Per-Ulrik Johansson (Suecia), Lee Westwood (Inglaterra), Nacho Garrido (España), Thomas Bjorn (Dinamarca), Constantino Rocca (Italia), Chema Olazábal (España), Miguel Ángel Martín (España) y los invitados Jesper Parnevik (Suecia) y Nick Faldo (Inglaterra) formaron el equipo que se adjudicó el triunfo después de las 28 partidas.

El mítico Tom Kite, tan popular en su país que llegó a protagonizar un capítulo de los Simpson, capitaneó la escuadra estadounidense con un jovencísimo Tiger Woods al frente, al que acompañaban Justin Leonard, Tom Lehman, Davis Love III, Jim Furyk, Phil Mickelson, Jeff Maggert, Mark O'Meara, Scout Hock, Brad Faxon y los invitados Fred Copules y Lee Janzer.

La derrota en San Roque marcó la carrera de algunos de ellos, según confesaron más tarde.