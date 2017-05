La ética del campeón

Casualidad o no, el renacimiento de Álvaro Quirós llega apenas unos meses después de que el golfista guadiareño se haya puesto en manos de Hernán Rey, profesional argentino que mantiene amistad con Álvaro desde hace una década y al que asesora como entrenador desde el final de la pasada temporada. Rey explicó en su Facebook lo que supone el triunfo en Sicilia del guadiareño, que mañana emepiza el BMW PGA en Wentworth (Inglaterra).

"¿Por dónde empezar? ¡Ya sé! Por una de mis frases favoritas: Imposible separar al jugador de la persona", comienza a escribir el argentino.

"Hace unos meses viajé a Europa para trabajar con Fabrizio [Zanotti, otro jugador profesional]. En una vuelta de práctica volví a ver a un viejo amigo: Álvaro Quiroós. Habían pasado 10 años de la última vez que compartí una vuelta con él. Fue en el Challenge (el año en el que Álvaro consiguió subir al Tour grande). Jugamos en uno de los últimos grupos en Kazakhstan durante la ronda final", relata. "Llegados al par 5 del 17, yo ya no tenía chances de ganar. Álvaro venía entre los líderes. Su driver fue a la derecha. No analizó el porqué. La encontró. Su segundo golpe terminó en un cross búnker a unas 50 yardas de la bandera. El golpe más difícil del golf. Al ver su situación me acerqué a animarlo: "Vamos que desde de ahí haces approach y putt", le dije. Su respuesta describe el tipo de jugador que Álvaro es: "¿approach y putt?, voy a embocarla", me contestó. No hace falta que les cuente el resultado del golpe. Sí, la embocó. Hizo eagle. No terminó ganando el torneo, pero sí su tarjeta".

"Álvaro, en su mejor versión, es optimista, confiado, enérgico, artístico, poderoso, hablador, imponente y ganador. De esos jugadores que emboca cuando hay que embocar", afirma Rey.

"En esa vuelta de práctica con Fabrizio volví a verlo después de mucho tiempo. No era el mismo. Quejoso, técnico, analítico y pesimista. Analizaba cada golpe y buscaba una explicación técnica a cada pelota que no era perfecta. Aseguraba, irónicamente, que iba a perder su tarjeta cuando el año todavía no había terminado. Tenía razón. Tus creencias pasan a ser tus pensamientos, tus pensamientos pasan a ser tus palabras, tus palabras pasan a ser tus acciones y tus acciones pasan a ser tus hábitos. Tus hábitos definen tu destino. Álvaro no era el mismo y sus resultados lo reflejaban. Era su peor enemigo. Su destino parecía marcado. Cayó del puesto 21 del ranking mundial a estar afuera de los 700. No disfrutaba del golf".

"En su mejor momento, empujado por la voz de su perfeccionismo, quiso mejorar su swing. Ser más repetitivo y consistente. Su cambio técnico fue una bola de nieve. Cambió su talento por una idea. Su magia por una teoría de swing. El cambio fue contraproducente...", explica.

"Luego de una larga charla en un bar de Holanda, comenzamos a trabajar. Le dije lo que pensaba. Coincidió con mis observaciones: el nudo del problema era técnico, pero el gran cambio vendría desde la actitud y la cabeza. Álvaro siempre fue un trabajador. Hasta en sus peores momentos, esos en los que todo va mal, dio su máximo en cada entrenamiento. Una clara muestra de ese sacrificio se ve en el gimnasio. La parte que menos le gusta. Tiene contado con sus dedos la cantidad de veces que no hizo el entrenamiento físico en su carrera. No lo disfruta, pero lo hace, es muy profesional...", prosigue.

"Mientras peleaba contra el residuo de esos seis años sin triunfos, volví a ver su verdadera personalidad. El golf brillante de los primeros días no apareció el domingo. Mejor. Eso expuso su cambio más importante: su actitud y su cabeza. El no haber pegado bien le obligó a ganar con otras armas. Esas que son tan importantes como un swing eficiente. Las que Álvaro había perdido. Con optimismo, paciencia y corazón después de haber errado mucho, embocó la que tenía que embocar. Creer para ver. ¡Ganador de nuevo! Luego de darle su 100%, el golf le devolvió algo".

"El proceso no termina con un triunfo. La victoria simplemente indica que el camino es el correcto...", sentencia.