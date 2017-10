Un estreno muy especial

El pasado domingo la Real Balompédica propició un debut muy especial en Segunda división B. Y pocas veces mejor empleado el término, ya que el protagonista fue el defensa algecireño Gonzalo Almenara, que llegó en verano procedente del Sevilla C y que hasta que comenzó el duelo en el Álvarez Claro de Melilla había estado eclipsado por el fenomenal arranque de Sergio Rodríguez. Después de su primera experiencia en la categoría de bronce, el zaguero se muestra satisfecho con esa primera experiencia. "La pena fue la derrota, el resultado final, pero me siento contento con el debut y con el estreno en Segunda división B", sostiene.

El algecireño, en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser, desveló que el míster, Julio Cobos, no le confirmó que formaría parte del once inicial hasta una hora antes del choque, pero agregó: "Desde el sábado lo intuía por la convocatoria", de la que el técnico había dejado fuera precisamente a Sergio Rodríguez.

Almanera cataloga al enemigo en su estreno, la UD Melilla, como "uno de los más fuertes" del grupo IV de la Segunda división B y a título personal, explica: "Fui entrando poco a poco en el partido, a medida que avanzaban los minutos me fui sintiendo más cómodo y quedé satisfecho".

El defensa admite que el del pasado domingo "no fue uno de los mejores partidos" de la Balona desde que comenzó la presente pretemporada: "El Melilla es un equipo que ejerce mucha presión arriba y a nosotros nos costó sacar el balón, pero hay que extraer conclusiones positivas, por ejemplo que defendimos muy bien y lo que toca es seguir trabajando".

Gonzalo Almenara entiende que las críticas tras el revés en el Álvarez Claro han sido exageradas y que el balance de las cuatro últimas jornadas (cuatro puntos) no debe empañar la marcha de los albinegros, que siguen quintos en la clasificación del grupo IV de la segunda B. "Si antes de comenzar la temporada todos, jugadores, aficionados... todos hubiésemos firmado estar en la situación en la que nos encontramos a estas alturas de la competición, así que no debemos preocuparnos, la situación es buena y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando para poder derrotar al UCAM".

"Si queremos seguir donde estamos tenemos que dar la cara en partidos como los que nos vienen y centrarnos sólo en el partido que se nos viene", agrega. "Hay que pensar en el UCAM, intentar sumar los tres puntos y no pensar más allá",

El lateral derecho es consciente de la dificultad que entraña disfrutar de minutos teniendo como competencia directa a Sergio Rodríguez, pero está decidido a ganárselo. "Siempre es bueno que haya competencia, que haya dos futbolistas por puesto y que los que estemos por detrás de los que vienen gozando de más minutos estén apretando, porque eso es lo que marca donde va a estar al final el equipo".

"Ésta está siendo una temporada diferente para mí, estaba acostumbrado a trabajar en una cantera en la que no existe esta profesionalidad, porque no eres el centro del club, además de que la categoría tiene más exigencias y las cosas van cambiando, pero creo que me voy adaptando a las situaciones y a tratar de seguir progresando y ver hasta dónde llegamos".