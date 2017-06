El estigma del dopaje todavía persigue a Ullrich

El ex ciclista Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia en 1997, está molesto por el hecho de que cuando se habla de su carrera siempre salga a relucir el escándalo de dopaje.

"Hace más de diez años que estoy fuera y todavía se habla de mí en relación al dopaje", comentó el alemán en declaraciones al diario Bild. "Sí, cometí un error, pero recibí mi pena y pagué por ello. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad", añadió.

El alemán se queja de que los organizadores del Tour no lo inviten

Ullrich dijo que le hubiera gustado ayudar como director deportivo en una reciente carrera ciclista en torno a Colonia. El problema: que su pasado siempre lo persigue.

"Por eso tampoco me contratan como experto en televisión. El ciclismo profesional ha acabado para mí. Me ocupo mejor del ciclismo amateur. Eso me divierte", comentó.

En 2006 salió a la luz la implicación del alemán en el escándalo de dopaje del médico Eufemiano Fuentes y la Corte Arbitral del Deporte lo suspendió en 2012 por dos años.

Desde su retirada, Ullrich organiza campamentos de ciclismo en todo el mundo y participa en una empresa de cámaras de entrenamiento en altitud.

Pese a no ser invitado al acto de inicio del Tour, seguirá la segunda etapa entre Düsseldorf y Lieja a su paso por la localidad de Korschenbroich. "Será la primera vez que lo vea en directo desde el final de mi carrera", indicó.

Los ciclistas actuales siguen criticando de vez en cuando a Ullrich. "En la opinión pública sigue habiendo aún decepción. Como persona me da pena que Ullrich siga excluido, pero debería haber manejado su pasado de otra manera. A muchos les parece mal que nunca se haya posicionado claramente en el tema del doping", comentó Marcel Kittel.

"Ya no hablo más sobre doping. Miro hacia delante", sentenció el ex ciclista, "orgulloso" de su éxito en 1997.