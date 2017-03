La esperada queja del PSG

Se lleva especulando con ello desde hace varios días. Según el prisma de cada medio, se le da altavoz o sordina al erróneo arbitraje del alemán Deniz Aytekin en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el París Saint-Germain. Los dos penaltis sancionados por sendas caídas en el área de Neymar y Luis Suárez y el no pitado por derribo por atrás de Mascherano a Di María han provocado la reacción del club parisino, aunque no hay confirmación oficial. Según varios medios, el PSG ya ha elevado la protesta formal a la UEFA, y en la queja se incluyen otros errores.

Según estas informaciones, el club parisino presentó al ente rector del fútbol europeo una lista amplia de errores del árbitro durante el encuentro en el que el Barcelona le dio la vuelta a la eliminatoria al vencer in extremis por 6-1 en el Camp Nou, señaló el diario Le Parisien.

También el español Marca y el italiano La Gazzetta dello Sport han informado sobre esta queja elevada a la UEFA. El PSG no confirmó oficialmente la noticia.

El presidente del club francés, Nasser Al Khelaifi, ya había criticado al árbitro en una entrevista anterior con Le Parisien. "Por norma general yo no comento nunca las decisiones del árbitro, pero no es posible evitar pensar que el resultado de este partido habría podido ser diferente con un arbitraje más clarividente", dijo el qatarí.

En la denuncia, la entidad parisina enumera y explica una a una las jugadas en las que se considera perjudicado con los siguientes argumentos. A saber:

El penalti no pitado de Mascherano por manos tras centro de Draxler; segunda amarilla a Piqué por una entrada a Cavani (41'); no hubo penalti de Meunier a Neymar; segunda amarilla a Neymar no mostrada por una entrada a Marquinhos; penalti de Piqué no pitado por manos tras un centro de Di María; penalti no pitado a Mascherano por falta a Di María y roja; y no hubo penalti de Marquinhos a Suárez.