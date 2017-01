Otro escalón en la recuperación

El filial bético, sin su fichaje y a tiro del liderato

El Real Betis B buscará en el San Rafael barreño sumar su primer triunfo en este 2017 tras haber empatado el pasado lunes en casa frente al Castilleja (1-1), un choque "que no salió como lo teníamos preparado", señaló a Europa Sur un José Juan Romero Gil que añadió en la previa que Los Barrios "ya venía mostrando otra cara en las últimas jornadas y además se ha reforzado muy bien en este periodo con jugadores de la experiencia de Chico Díaz, un delantero que puede decidir un partido por sí solo", calificando la visita a la Villa como "difícil". El técnico del filial verdiblanco apuntó además que en esta segunda vuelta "todos los equipos tienen claro su objetivo. Los jugadores son inteligentes y saben que no hay margen para el error" aunque "entra en juego el factor anímico o la presión, que también es jodida". En cuanto a las novedades, no podrá contar con el delantero recién fichado Iván Navarro (Gerena) ya que no han podido tramitar la ficha. Tampoco estará en el campo de la Villa el lateral Juanjo, sancionado. Igualmente, por lesión, no han entrado en la convocatoria César de la Hoz, Aitor y el central moldavo Dan Ojog.