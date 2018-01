El equipo de Manolo Ruiz, con prisas y dos bajas notables

El Extremadura de Almendralejo afronta el encuentro de esta tarde como si de una final se tratae. Así, como suena. Lo dijo uno de sus pilares Alfonso Candelas, el pasado viernes en rueda de prensa: "Tenemos que mentalizarnos que cada partido va a ser una final". Es la presión que siente un equipo confeccionado con el objetivo de ascender que ha sumado un empate en sus dos últimos compromisos, que en su última comparecencia ante su público dejó escapar los tres puntos ante el colista Lorca y que hoy puede dar alcance al líder.

La escuadra almendralejense está dirigida por Manolo Ruiz, destituido hace catorce meses por la Balompédica no sin cierta polémica. Es es tercer técnico azulgrana en la presente andadura después de que cayese otro exalbinegro, Juan Sabas, en pretemporada y el algecirista Agustín Izquierdo en el primer tramo de la Liga.

A pesar de que su equipo evidenció mejora en el duelo del pasado domingo en Marbella, donde igualó por culpa de un penalti discutible, Manolo Ruiz planea hacer algunos cambios en el once inicial.

Uno es obligado por la baja del central Borja García, suspendido con cuatro partidos a pesar de los esfuerzos del club por recurrir. La otra baja destacada es la del delantero Eric Gallego,

El míster confirmó en la rueda de prensa prepartido que debutará el ex del Marbella Nico Delmonte, al que dice ve preparado para la ocasión.

Además Manolo Ruiz podría apostar por dar de nuevo la titularidad a Álex Barrera. El asturiano aún no ha dado su mejor nivel, pero no es menos cierto que sin él sobre el terreno de juego, el Extremadura ha dejado de ganar. Podría acompañar a Miranda en el doble volante. Arriba seguirán Kike Márquez y Willy, quien por cierto debutó en el otro Extremadura hace nada menos que 22 años cuando uno de los integrantes de aquel once inicial era... el actual preparador balono, Julio Cobos.

Manolo Ruiz se ha mostrado extremadamente respetuoso con la Balona, aunque ha deslizado que su destitución fue inmerecida y "por causas extradeportivas".

El técnico dice en referencia al equipo de La Línea: "Entiendo que la Balona es un buen equipo de la categoría, como muchos, y depende de las dinámicas. Ahora mismo está en un momento muy positivo; para nosotros será un rival muy complicado".