"No soy un entrenador amarrategui"

El entrenador de la Real Balompédica, Julio Cobos, está siendo sometido en las últimas horas a un juicio sumarísimo por un sector de la afición de La Línea. Las dos derrotas en sendos desplazamientos consecutivos han abierto la caja de los truenos. El técnico extremeño -que sobrelleva como puede al distanciamiento con su familia- le dedica todas las horas del día a preparar el siguiente partido, que considera "la final". Después de dos resultados adversos abre la puerta de su caseta a Europa Sur para analizar, punto por punto, todos los asuntos que rodean a su plantilla, que a falta de doce jornadas afronta una pelea agónica por lograr la permanencia en la Segunda B.

-Para ir estrechando lazos empecemos con una facilita: ¿se considera usted un entrenador amarrategui?

Claro que ya me empieza a preocupar la falta de gol; hay una cosa clara, si no marcas, no ganas"En los partidos nos está faltando entender que ha llegado nuestro momento y que hay que saber aprovecharlo"Nunca dije que no se firmase un medio ofensivo en invierno, todos los equipos son mejorables"Tenemos la obligación de mejorar; hay que aceptar que esta temporada el objetivo es salvarse"La situación de Alfredo Gallardo nos está afectando; lo está pasando mal y debemos darle satisfacciones"El partido del domingo con el Linares lo vamos a plantear como una final. No hay más, una final absoluta"

-No, no me considero un entrenador amarrategui. Yo me considero un entrenador que trata de sacarle el máximo rendimiento a sus jugadores. Dependiendo de los futbolistas puedes ser más o menos ofensivo, pero para nada me creo amarrategui. Yo intento preparar los partidos para ganarlos.

-Lo cierto es que desde que usted llegó al cargo la Balompédica ha marcado tres goles en ocho partidos.

-Es evidente que nos está costando hacer goles, pero estamos teniendo ocasiones pero no somos capaces de materializarlas. En algunos partidos, como fue el caso del que jugamos con el Jaén, tuvimos muchas. Trabajamos en ello durante la semana pero no porque se nos esté dando mal, sino porque a mí me gusta trabajar esa faceta, la de la finalización. Por lo que sea no están llegando los goles pero estoy seguro que en partidos en los que vamos a merecer menos que los últimos que hemos jugado, ganaremos con mucho menos.

-Habla usted de ocasiones. Pero en Murcia, incluyendo la del gol anulado, hay tres y en Huelva, una, la de Ismael Chico en el minuto 92.

-Lo que pasa es que ellos nos hacen un gol con un tiro desde su casa y nosotros tiramos, pero no acertamos con la portería.

-¿Y considera que a eso se le pueden denominar ocasiones?

-Ocasiones... lo que es verdad es que nosotros dominamos el partido y si alguien merece ganar, sin lugar a dudas, somos nosotros. Los últimos veinticinco minutos jugamos en su campo y cuando parece que va a llegar nuestro gol, porque estamos llegando, poniendo centros... no acertamos a encontrar a nuestro hombre. Pero ¿qué ocasiones tienen ellos?

-El no saber encontrar al compañero que está en situación ventajosa ¿puede ser reflejo de falta de calidad?

-Yo creo que en este equipo hay calidad, pero por lo que sea no estamos finos de cara a gol, en la finalización.

-Ni en el último pase.

-Ni en el último pase, que es verdad que nos está costando. Pero por ejemplo en la jugada de Gato en Huelva que pudo ser el 0-1, hay un buen centro y nos faltó ir a buscar el balón. Ya digo que se trabaja y se va a seguir trabajando.

-Dijo usted en cierta ocasión que no le preocupaba la falta de gol porque su equipo creaba ocasiones. Con tres goles en ocho partidos ¿lo sigue pensando?

-Vamos a ver... a mí no me preocupa hasta que me empieza a preocupar. Si es una circunstancia que se da en varios partidos, pues no pasa nada. Pero si se prolonga en el tiempo claro que empieza a preocupar, porque hay una cosa clara: si no marcas, no ganas.

-Cuando llegó lo primero que dijo fue que había que cortar la sangría defensiva. Es evidente que lo consiguió, pero ¿cabe la posibilidad de que se le fuese la mano? Al final ha cambiado un problema por otro, pero sigue teniendo un equipo enfermo.

-En el fútbol hay que analizar qué haces cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Cuando no lo tenemos, hay que defender y cuando lo tenemos, tratar de hacer daño. Yo exijo que todo el mundo trabaje defensivamente y que todo el mundo lo haga ofensivamente. Si queríamos cerrar aquella vía de agua, había que pedir un trabajo a los futbolistas. Que al tapar la cabeza hemos descubierto un poco los pies... pero es que si no lo hacemos así, tenemos un problema. Para mí que no estemos haciendo goles es una circunstancia puntual, porque ocasiones se han creado. ¿El Murcia hace más que nosotros? Pues no, y nos gana. Sin embargo nosotros hacemos más que el Jaén y empatamos. Al final lo que vale es ganar y si ganamos estamos todos contentos y si como en Huelva jugamos mejor que el rival pero perdemos, parece que es un desastre. De hecho yo creo que jugamos mejor contra el Recre que frente al Extremadura y ese día nos fuimos contentos, porque en esta situación lo importante es ganar.

-Con usted la Balompédica ha sumado dos puntos de doce fuera de casa. No es imputable al técnico porque es un mal que se prolonga durante nada menos que tres años, pero ¿conoce la causa por la que este equipo baje tanto sus números en los desplazamientos?

-Ganar fuera de casa cuesta mucho, a todos los equipos...

-A éste, por lo que se ve, más.

-Es verdad que a éste más. Pero como bien dice no es algo nuevo, porque si no le hubiese ocurrido, en temporadas precedentes la Balona hubiese jugado la liguilla de ascenso. Es muy difícil de explicar.

-Porque además el equipo no juega tan diferente en el Municipal y lejos de él, pero no con usted, tampoco lo hacía con Rafa Escobar, Manolo Ruiz o Juan Mari Sánchez.

-Yo hablo del tiempo que llevo aquí y si analizamos la estadística se han perdido tres partidos en el descuento. Que te pase una vez es un accidente, dos anda, pero tantas... Habrá que trabajarlo, sin duda. Pero en cuanto al planteamiento es verdad que no hay diferencias y ya le dije el sábado que estaba convencido de que en Huelva íbamos a ganar. Me hubiese gustado crear más ocasiones claras, pero en general estoy contento de como jugamos, especialmente durante veinticinco minutos de la segunda mitad.

-Sí míster, pero desde fuera queda una sensación muy similar a la que dejó el partido en Murcia, que a su equipo le falta esa capacidad de oler la sangre, de saber que ha llegado el momento de dar el zarpazo.

-Es cierto que nos está faltando saber entender que es nuestro momento y que hay que aprovecharlo. También es verdad que en otro momento en los últimos cinco minutos das por bueno el empate y sin embargo en Huelva estuvimos atacando y en la jugada previa al 1-0 estábamos buscando la victoria. Yo estaba convencido de que ganábamos.

-Nos vamos de leyendas urbanas. ¿Es cierto que no quiso que el club firmase un mediocentro ofensivo en el mercado de invierno?

-No, no, no. Vamos a ver, yo no he exigido nada al club y lo que hemos firmado es porque se han ido creando vacantes y un lateral diestro porque yo quería tener dos jugadores por puestos. Todos los equipos son mejorables, pero se tienen que ajustar muchas cosas [hace un gesto con la mano inequívoco, refiriéndose al dinero]

-¿Su respuesta lleva implícita un 'a mí me hubiese gustado firmar a un jugador de esas características'?

-No, no. Eso no lo he dicho yo. Si a mí me dan la oportunidad yo refuerzo, pero no es tan fácil. Los jugadores que había en el mercado y que estaban haciendo buena temporada ya los habían firmado equipos con mucho poder adquisitivo. Es una cuestión de billetes. Yo no le dije que no al club, pero tampoco había posibilidad. Además yo creo que con esta plantilla tenemos que salvarnos.

-No diga nombres si no le apetece pero ¿le preocupa especialmente la aportación de alguno de sus futbolistas?

-Hay jugadores que estoy convencido de que tienen que dar más, porque son mejores de lo que están ofreciendo. No están teniendo continuidad por culpa de las lesiones, al menos desde que yo estoy y espero que cuando se recuperen mejore su nivel, porque tienen calidad.

-Tras el partido en Sanlúcar dijo algo así como que el equipo no daba para mucho más...

-En aquel momento, dije en aquel momento.

-Y a día de hoy ¿da para mucho más?

-Yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar mucho más.

-¿Y la posibilidad de darlo?

-Estoy convencido de que sí. Yo veo trabajar a mis futbolistas todos los días y sé que vamos a mejorar. Estamos en una situación complicada porque va a ser difícil que ganemos tres partidos seguidos y nos podamos olvidar de la permanencia. Este año, ya sucedió el pasado, nos toca convivir con esa presión.

-¿Y los que están en la caseta, saben convivir con eso? Porque no es fácil.

-Unos mejor y otros, peor. Hay quien lo ha vivido y sabe cómo es. Ayer [por el lunes] la charla fue encaminada a recuperarnos anímicamente por la forma en que se produjo la derrota en Huelva y por el efecto que tiene en la clasificación, porque no hay tiempo para lamentaciones. Hay que pensar en el siguiente.

-¿Le ha dado tiempo ya a acostumbrarse al marcado extremismo, para lo bueno y para lo malo, del entorno de la Balompédica?

-[Se le escapa una sonrisa] Me he dado cuenta, sí. Yo trato de rebajar eso, pero es difícil. Yo, por salud, no me meto en redes sociales. Entiendo que la afición se ilusione y se desilusione, pero cuando después de tantas jornadas estamos ahí es por algo y esta temporada hay que aprender a convivir con nuestra realidad. Por eso cuando gano no me vengo arriba y cuando pierdo no me desilusiono. Busco el equilibrio.

-¿Palpa cuando arrecian las críticas como ha sucedido en las últimas 48 horas?

-En el momento que decides ser entrenador sabes que estás expuesto a eso. De verdad que lo entiendo. Me gustaría que se comprendiese que la Balona esta temporada tiene como único objetivo, desgraciadamente, salvar la categoría. Pero respeto mucho todas las opiniones. Esto funciona así.

-¿Influye de alguna manera en el momento de la Balona el hecho de que el presidente, Alfredo Gallardo, no pueda estar al pie del cañón?

-Alfredo es una persona importantísima en este club, y cualquiera de vosotros lo sabe mejor que yo. Muy importante en todos los aspectos e indudablemente la situación que él está viviendo afecta. Dentro de lo negativo, lo que tenemos que pensar es que por él hay que dar un paso adelante, porque como lo está pasando mal, tenemos que darle satisfacciones.

-El futuro inmediato es el Linares. ¿El partido del domingo es la primera de muchas finales o sencillamente la final, así en mayúsculas?

-Nosotros la vamos a plantear como la final. No hay más. Cuando se termine ese partido ya veremos. Pero ahora no hay más. Linares, final absoluta.