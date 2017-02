No os encargo nada

Duelo entre equipos añejos, muy añejos, pero en horas bajas. La Balompédica visita al Recre en un partido con tintes agónicos para ambos en su pelea por la salvación, por mucho que aún queden un sinfín de puntos por disputarse. Los albinegros, que no vencen en Huelva desde 1990 y que en lo que va de temporada sólo acreditan una victoria como visitantes, perfilan un once con un solo cambio, el de Gato por Juampe en el costado de la medular. La plantilla viaja esta mañana al completo -pendiente de los posibles descartes- después de recibir ayer en el estadio el encargo de que no dejen escapar la oportunidad por parte del presidente, Alfredo Gallardo, que regresó a un entrenamiento tras tres semanas sometido a cuidados médicos.

El máximo responsable de la centenaria entidad de La Línea, Alfredo Gallardo, fue, sin duda, el protagonista de la última sesión preparatoria del equipo albinegro antes de partir esta mañana con destino a Huelva. Su sola presencia en las pistas que rodean el terreno de juego ya supone un mensaje para la plantilla: a pesar de que su enfermedad y de que los cuidados que requiere le mantienen apartado de la primera línea de fuego, sigue muy pendiente de todo lo que sucede en el club y no va a permitir despistes en una plantilla que tiene en sus manos la permanencia en la categoría de plata.

El final del entrenamiento fue especialmente significativo. Todos y cada uno de los componentes del plantel, así como los miembros del cuerpo técnico, se detuvieron en las inmediaciones de la bocana de vestuarios -donde el mandatario había seguido la evolución de su trabajo- y se fueron fundiendo con él en abrazos, especialmente significativos en algunos casos, que el presidente devolvía, visiblemente emocionado.

En todos y cada uno de los casos Alfredo Gallardo les envió un mensaje: "En Huelva no podemos fallar" y cada uno de los que recogía el encargo bien de palabra, bien con la mirada, se comprometía a hacer lo imposible para que los tres puntos viajen en el autocar de regreso esta noche, lo que la estadística dice que no sería definitivo, pero que sí supondría un paso muy importante de cara a que los albinegros lograsen la permanencia en la Segunda división B por sexta temporada consecutiva.

En el apartado deportivo tres de los jugadores de la primera plantilla, el defensa Joe, el centrocampista Iván Zamorano y el delantero Francis Ferrón, no se ejercitaron ayer con el resto de sus compañeros, pero -o al menos es lo que dice el preparador, Julio Cobos- eso no garantiza que hoy no sean de la partida. Por lo pronto el míster se lleva a los 21 integrantes de la primera plantilla hasta la capital onubense y, según explica, una vez allí hablará con los que arrastran algún tipo de molestias. "Lo mismo alguno de ellos están en condiciones de echarnos una mano, si no de principio, sí durante el partido saliendo del banquillo", matiza.

Entre los que se desplazan, dos con pasado recreativista: Mario Gómez, que no llegó a enfundarse la camisola del primer equipo, y Francis Ferrón, que consiguió debutar con el Recre en Segunda.

En cuanto a la alineación, el trabajo del sábado no fue tan explícito en cuanto a un posible once como es frecuente y el míster dejó algunas dudas en el aire. Incógnitas que casi con toda seguridad él tiene más que resueltas, pero que no quiso desvelar, es posible que con la intención de mantener a todos sus hombres en tensión.

Por lo que se pudo ver por delante de Óscar Santiago volverán a jugar Bauti, Olmo, Mario Gómez y Luis Madrigal, que ocupa de nuevo el lateral zurdo, mitad porque su rendimiento es óptimo, mitad porque Rulo, aunque se entrena con normalidad, aún no está al cien por cien. En el centro todo indica que Cobos volverá a colocar el trivote con Carlos Selfa por detrás de Ismael Chico y Alfonso, con Gato en un costado, en detrimento de Juampe, y Stoichkov en el otro. Arriba, el referente será Álex Rubio.

El partido, como el de hace una semana en Murcia, podrá ser seguido por Andalucía Televisión.