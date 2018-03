Sin ninguna duda sobre Messi

Los internacionales de la selección española están convencidos de que Messi liderará a Argentina en el Wanda Metropolitano, en el amistoso que mide a las dos selecciones mañana, y señalan a la albiceleste como uno de los "rivales a batir" entre los candidatos al Mundial.

Después de no jugar ante Italia, en el conjunto de Lopetegui no dudan de que Messi jugará en el Wanda Metropolitano. Ven el duelo como una oportunidad para que Argentina haga olvidar el sufrimiento de su fase de clasificación al Mundial de Rusia y mostrar ante España que es candidata al título. "Leo jugará seguro", afirmó Jordi Alba cuando supo que su compañero del Barcelona no participó frente a Italia. "Nos va a tocar sufrirlo el martes", añadió.

Como defensa será uno de los encargados de intentar frenar el fútbol de Messi, que puede aparecer por cualquier zona de ataque, y pasará de ser compañero a rival. "Es casi imposible defenderlo, ya cuando estaba en el Valencia lo sufrí de rival y es un jugador diferente al resto. Hay que estar juntitos y presionarle, porque es un jugador distinto a todos". También, Sergio Ramos mostró el respeto que se tiene desde la selección española a un rival como Argentina. "Sabemos que tras medirnos a Alemania nos medimos a otra grandísima selección que también es aspirante al título en Rusia", dijo. "Va a ser un partido que nos sirve mucho y nos viene muy bien para coger experiencia y conocer más a los rivales que te pueden tocar si pasas el grupo del Mundial. Sin duda que la Argentina de Messi es una selección a batir", agregó.

El convencimiento de los jugadores españoles de que Messi jugará se debe a que el atacante del Barcelona trabajó ayer con el grupo sobre el césped de uno de los campos aledaños al estadio Alfredo Di Stéfano. El rosarino dejó atrás las molestias en los isquiotibiales y el aductor y se ejercitó junto a sus compañeros en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Al margen del grupo entrenaron el centrocampista del Zenit de San Petersburgo Leandro Paredes y el mediapunta del West Ham Manuel Lanzini, por sendos traumatismos en el hombro derecho y en la rodilla derecha, respectivamente. Ambos arrastran estas molestias desde el amistoso ante el conjunto transalpino, en el que partieron en el once titular. La selección argentina ultima en Valdebebas la preparación del segundo encuentro amistoso de esta gira europea. Después de derrotar al cuadro italiano en Manchester, el grupo que dirige Jorge Sampaoli tratará de conseguir un buen resultado ante el cuadro español.