La directiva del refundado club algecireño elige a Javi Malla

La directiva de UDEA Baloncesto Algeciras, encabezada por Lino Muñoz Beato como presidente y Juan Miguel López Godoy como vicepresidente, presentó ayer su nuevo proyecto deportivo ante el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, dando de este modo oficialidad a la vuelta, veinte años después, al recordado y añorado club.

Muñoz Beato dijo al término de la reunión con el primer edil que "éste es un momento importante" destacando que "se ha hecho un esfuerzo grande" y reconoció: "No esperábamos haber tenido la plaza en la EBA tan pronto".

"Ahora tenemos que convertir esta idea. El poso que dejó UDEA hay que revertirlo para que Algeciras tenga el baloncesto que merece" señaló Lino Muñoz.

El mandatario del club dejó claro que "esto es un trabajo de muchos meses y de varias personas" y agradeció la presencia de "un patrocinador, que todo hay que decirlo, se ha portado. Era muy difícil pero aquí estamos".

El nombre de Javier Malla para ser el entrenador del equipo está en la calle y todo el mundo quiere que sea él. Al respecto, Muñoz fue claro al apostar por el técnico algecireño. "Colabora con nosotros porque él es UDEA, es Algeciras, además de ser un gran profesional", aunque "no se puede hacer oficial porque no nos hemos sentado ha hablar del tema y hace apenas dos días que nos han dado la plaza pero nuestra idea y el primer objetivo es Javier Malla y no se nos puede negar", agregando que "hay que hacer la plantilla, la estructura de club, ya tenemos secretario técnico... Hay que empezar todo de cero".

Insistió en que "tenemos poco tiempo pero la verdad es que se ha estado trabajando, como se suele decir, en la sombra con antiguos de UDEA y sin saber si íbamos a tener plaza en la Liga EBA".

Y ya tiene un objetivo claro: "Que la ciudad se vuelque con nosotros desde el primer partido en casa, ante el Betis (14 de octubre, 18:00 -horario para toda la temporada en casa-). Nosotros tenemos que corresponder a la afición como se merece y que UDEA vuelva donde nunca dejó de estar".

En cuanto a los precios de los abonos y entradas a los partidos, dijo que "estamos en ello y en breve se comunicará pero van a ser precios mínimos para conseguir que ese poso que dejó UDEA, esos 20 años sin un club que se ha perdido toda una generación, vuelva" comentando que es "un trabajo de todos" estando sorprendido "de las numerosas muestras de apoyo que recibimos, hay una enorme espectación que no esperábamos. UDEA desapareció pero su corazón siguió latiendo"