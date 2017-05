La directiva albirroja no financia el viaje de Iván, Oñate y Fariza

La expedición del Algeciras no salió al completo la noche del jueves. Dos jugadores, Iván Turrillo y Álex Oñate, y el segundo entrenador, Antonio Fariza, lo hicieron durante el mediodía de ayer por motivos laborales que le impidieron estar con el resto del equipo. Los tres estarán hoy en el partido después de recorrer los más de 800 kilómetros que separan Algeciras y Astorga en un vehículo de alquiler que la junta directiva que preside Ricardo Alfonso Álvarez decidió no costear. Finalmente fueron los propios integrantes de la plantilla albirroja los que buscaron la forma de financiarse el desplazamiento, algo que no gusto a algunos aficionados.

De hecho, Iván Turrillo tiene muchas opciones hoy de entrar en la lista de convodados.