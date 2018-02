Más difícil todavía

Una Real Balompédica Linense enrachada afronta hoy la complicada visita al CD El Ejido 2012, ante el que busca un triunfo que incluso podría auparle a las plazas de liguilla del grupo IV de la Segunda B. Los albinegros emprendieron ayer viaje hasta Almería con dos bajas notables, las de defensa José Manuel Martínez Joe y el delantero colombiano Wilson Cuero, ambos lesionados, por lo que el técnico dio entrada a dos defensas, Gonzalo Almenara y Olmo. El partido será televisado a través de la plataforma Footters por un precio de 3,95 euros.

La Balona, que sólo ha perdido un partido en 2018, intenta hoy un nuevo asalto a la zona de liguilla. Para que se salde con éxito precisa vencer en la casi inexpugnable casa del CD El Ejido y que pierda el Real Murcia en su visita a Mérida (17:00) y la UD Melilla, que recibe en el Álvarez Claro al colista Lorca Deportiva, no pase del empate.

El técnico albinegro, Julio Cobos, que había mantenido la esperanza de recuperar al menos a uno de los dos tocados hasta última hora, tuvo que claudicar ayer y dejar en casa tanto a Joe como a Wilson Cuero, dos de los responsables de esta buena marcha de resultados que el equipo protagoniza últimamente. El primero arrastra un fortísimo golpe en la tibia de la pierna derecha. El colombiano, y puede que eso sea más preocupante a medio plazo, siente dolencias en el pubis.

La ausencia de ambos propició que el preparador diese entrada en la convocatoria, con respecto a la pasada semana, a dos defensas Gonzalo Almenara y Olmo. Además se quedaron fuera y por segunda semana consecutiva Mario Abenza y Dani Espinar, que de esta forma se vio privado de regresar a la que el pasado curso fue su casa.

En lo que respecta a la alineación el técnico no da pistas. La gran duda es si optará por Olmo o por Özcan en el centro de la retaguardia, aunque en vista de las decisiones que ha ido tomando el extremeño en las últimas semanas, incluidas las pruebas en algún amistoso, parece que tiene ventaja el suizo. En el pivote todo indica que repetirán Elías Pérez y Sana. La solución más probable a la ausencia de Wilson Cuero es que Stoichkov juegue como referente ofensivo y que Sergio Molina, después de varias semanas actuando como revulsivo, tome al fin la responsabilidad como segundo punta desde el pitido inicial. El recurso será, en virtud de cómo se desarrolle el encuentro, que José Ramón acabe, si fuese necesario, jugando de delantero centro, un puesto que en absoluto le es ajeno.

Cobos, que subraya que no es amigo de lamentarse por las bajas, no puede impedir dejar escapar un comentario con respecto a Joe y Wilson Cuero: "Es la oportunidad para que jueguen otros. A mí no me gusta acordarme de los que no están, pero es evidente que esta vez hablamos de dos jugadores que están en un buen momento, pero como no están tendrán que aparecer otros compañeros".

"No pasa nada, lo que sí tengo claro es que con los que juegan vamos a ser un equipo competitivo", recalca.

El míster, que reconoce que últimamente a su equipo no se le da mal jugar por la mañana, sí que recalca que el rival se hace fuerte en su campo: "Es el tercer equipo con más puntos como local y tiene varios jugadores que hacen muchos goles incluso sin ser delanteros, por eso está en una buena situación, con 33 puntos".

"A mí de medio campo hacia arriba es un equipo que me gusta, es atrevido, llega mucho a la portería contraria, aunque también es verdad que si nosotros, que atravesamos un buen momento, estamos bien le podemos hacer daño", desliza el míster.