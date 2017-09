¿Qué dice el deporte catalán del referéndum?

Cataluña respira deporte. Tiene un Gran Premio de Fórmula 1, otro de motociclismo, cuenta con uno de los clubes de fútbol más famosos y poderosos del mundo y además es la cuna de numerosas estrellas.

Desde el jugador de baloncesto Pau Gasol hasta el futbolista Gerard Piqué, pasando por la nadadora Mireia Belmonte o el piloto Marc Márquez, el deporte catalán también opina sobre el desafío independentista de la región.

Cataluña tiene previsto celebrar el domingo un referéndum de independencia que el Gobierno catalán convocó de forma unilateral. La Justicia española prohibió la consulta y aún se desconoce qué ocurrirá el fin de semana.

A continuación, la opinión de las principales figuras del deporte catalán.

Pau Gasol

El mejor jugador de baloncesto de la historia de España siempre se mostró, al igual que su hermano Marc, a favor de la consulta. "No sé si se hará. Yo siempre soy partidario de votar y de ejercer tu derecho y de tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y a tu familia. Aquí, y en cualquier lugar, las personas se han de involucrar y no se han de quedar sin votar", dijo en una entrevista con la cadena TV3 en julio. Gasol ganó un Mundial, tres Europeos, acumula tres medallas olímpicas -dos platas y un bronce- y además conquistó dos veces la NBA, la liga más importante del mundo.

Gerard Piqué

El futbolista del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la selección española, también es partidario de que los catalanes expresen su opinión en las urnas. "Desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte. #Votaremos", escribió Piqué en Twitter.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

El central, sin embargo, nunca reveló si está a favor o no de la independencia. "No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia. Hay muchísima gente que ha apoyado el referéndum, en Cataluña y en el resto de España, y que está en contra de la independencia", dijo a la revista "Papel".

Mireia Belmonte

"Siempre digo que Cataluña es España", señaló Belmonte cuando le preguntó el diario "El Mundo" sobre su posición. Nacida en Badalona hace 26 años, Belmonte es la mejor nadadora española de todos los tiempos. En su currículum exhibe un oro, dos platas y un bronce olímpicos, a los que se suman otro oro, cuatro platas y un bronce mundiales.

Josep Guardiola

El ex futbolista y ex entrenador del Barcelona es uno de los rostros más famosos del independentismo catalán. Guardiola, actualmente en el Manchester City, apoya el referéndum y la independencia. "Los catalanes somos víctimas de un Estado que puso en marcha una persecución política impropia de una democracia, en el que un ministro del Interior conspira contra la sanidad catalana, que pone en marcha unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes, que inhabilita al presidente de la Generalitat por poner las urnas", esgrimió en junio el que fuera centrocampista de la selección española.

Rafael Nadal

Aunque no es catalán, el número uno del tenis mundial se siente muy cercano a esa región. En la isla de Mallorca, donde nació y vive, se habla un dialecto del catalán y además uno de sus principales patrocinadores es un banco de Cataluña. El campeón de 16 Grand Slam es tajante: "No entiendo una España sin Cataluña. No me gustaría entenderla o verla. Entiendo que juntos deberíamos podernos entender, sin ninguna duda, y yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados; tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España", dijo a "El Mundo". "Lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes y hay unas leyes que son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas".

Marc Márquez

El campeón del mundo de MotoGP rehuyó recientemente el tema en una entrevista con "El Mundo". "Me preocupa, está claro, como le preocupa a toda la sociedad, pero es un tema en el que no me voy a mojar. Me afecta como ciudadano, pero no entiendo lo suficiente. Con lo que leo en las noticias, con lo que puedo extraer, no es suficiente. Prefiero guardarme mi opinión y verlas venir, a ver qué pasa", apuntó el piloto de 24 años, que acumula tres títulos de la máxima categoría del motociclismo. Su compatriota Aleix Esparagaró, en cambio, opina muy diferente: "Es lamentable lo que están haciendo el Gobierno español y la Guardia Civil. Se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una Guerra Civil", disparó recientemente en la cadena Catalunya Radio.

FC Barcelona

Ganador de cinco Copas de Europa y 24 Ligas, el Barcelona es uno de los clubes de fútbol más conocidos del mundo. En los últimos años tuvo una relación especial con el indepentismo. Apoyó abiertamente el referéndum, pero de momento no se pronuncia sobre una posible indepencia. "El Barcelona informa que se adhiere al Pacte Nacional pel Referèndum, la campaña de adhesiones para recoger el apoyo de instituciones, entidades, electos, y particulares, de dentro y de fuera de Catalunya, para la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya", señaló en un comunicado en mayo.

Xavi Hernández

"Es increíble que en un país democrático no nos dejen decidir. Estoy muy a favor del derecho a decidir y después va el fútbol", aseguró el ex jugador del Barcelona en una entrevista con TV3. Símbolo y líder de la mejor selección española de todos los tiempos, la que ganó un Mundial y dos Eurocopas entre 2008 y 2012, el centrocampista añadió: "En España pasan cosas que son increíbles. Hay un pueblo, que es Cataluña, en la calle pidiendo el derecho a decidir y resulta que están mirando para otro lado".