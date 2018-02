Un día para marcar diferencias

Partido señalado en el Municipal de Lebrija (12:30). El Algeciras, tras la rotunda victoria en Alcalá, busca hoy su segundo triunfo consecutivo a domicilio para "dar un golpe en la mesa". Los albirrojos, segundos con tres puntos de colchón sobre el tercero (el Ceuta tras batir al Sanluqueño), tienen la posibilidad de dejar a diez (más el golaveraje) al quinto del grupo X de Tercera. José Antonio Asián no podrá contar aún con el lesionado Mané ni con el último fichaje, el delantero Damián Solferino, pero recupera a Albertito, su máximo artillero.

El duelo entre la Lebrijana y el Algeciras llega cargado de alicientes y de morbo. Los de casa han hecho un llamamiento a su afición para vivir hoy un ambiente por todo lo alto, como si fuese un choque de liguilla. Les va la cuarta plaza en ello. Además, los algeciristas se reencontrarán con dos ex muy recientes: Juanlu Ranchero y Chico Díaz. El primero regresó a Lebrija al término de 2017 y ya marca goles. El segundo acaba de firmar y a priori no se vestirá... aunque tampoco habría que descartar la sorpresa.

Asián augura "un partido complicado" en "un campo que no beneficia a ninguno de los dos" por el pésimo estado del sintético. El entrenador albirrojo reconoce que estos puntos son "superimportantes" para uno y otro: "Salir ganador de allí sería dar un golpe en la mesa bastante grande. Sabemos de antemano que será un partido a cara de perro, exigente, y servirá para ver si nos adaptamos a unas circunstancias muy especiales", subraya.

El Algeciras viaja invicto en 2018 (dos victorias y dos empates) y revitalizado por su última actuación en Alcalá. Con respecto a la última lista, sólo hay un cambio: vuelve Albertito, tras cumplir sanción, y se cae el juvenil debutante Álex Guti. Es decir, el técnico dejó en casa de nuevo a Javi Anaya y Oñate. El once podría ser el mismo de hace una semana, con Chapa en la sala de máquinas junto a Ernesto y Tano, o con Albertito en su lugar para buscar más desequilibrio.

Los albirrojos apuraron el mercado de invierno con el fichaje del delantero argentino Damián Solferino, un ariete de 34 años con experiencia internacional y largo recorrido en su país: "Es un jugador hecho, al que conocíamos y que creemos que nos va a ayudar desde el principio, que es lo que necesitamos ahora", sostiene Asián. El punta aterrizará mañana.

Asián previene sobre una Lebrijana que "compite fenomenalmente bien" gracias "al buen trabajo de Joaquín Hidalgo, un técnico que marca mucho la personalidad de su equipo". El Chato considera que su rival está sufriendo también el mal estado del campo, que va a ser remozado con un nuevo césped artificial. "Una pena que no nos tocase esta visita más tarde", lamenta.

El preparador albirrojo insiste en mirar a corto plazo y no se obsesiona con los seis puntos que saca el líder: "El Cádiz B no es una sorpresa para nosotros, tiene capacidad suficiente para no solo subir sino el año que viene hacer una buena competición en Segunda B", asegura.

"Nosotros estamos bien clasificados para ir a por todas y tenemos la mejor plantilla del grupo. Vamos a disfrutar un poquito de lo que estamos haciendo, que ya tendremos tiempo de lamentarnos", afirma Asián, que volvió a defender a capa y espada a su plantel: "Habrá plantillas con más o menos calidad, pero en compromiso no nos gana nadie", recalca.

"Además tenemos algo que ningún otro equipo del grupo tiene, tenemos el Mirador; si la afición quiere, nosotros jugaremos liguilla y pelearemos por ascender", garantiza.

Pero lo primero es lo primero, la batalla de Lebrija, un choque que será televisado por la web de Televisión Lebrija.

La lista de expedicionarios es la compuesta por Romero, Pablo Barroso, Chapa, Salas, Tano, Ito, Ernesto, Máiquez, Ayala, Iván, Siles, Albertito, Pablo de Castro, Josemi, Berlanga y Moussa. Los jugadores están citados para desayunar en la sede y salir en el autocar a las 8:55.