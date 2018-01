El día que Álex Guti nunca olvidará

Alejandro Gutiérrez Hernández, de 17 años, nunca olvidará el 28 de enero de 2018. Ese día Álex Guti sintió un cosquilleo desde que se levantó a las 6 de la mañana para montarse a las 7 y cuarto en el autobús del Algeciras CF. Ese día el juvenil algecireño notó que las piernas le pesaban un mundo cuando José Antonio Asián le dijo que salía a jugar en Alcalá de Guadaíra, aunque después se soltó. Ese día queda para el recuerdo del último futbolista de casa que debuta con el primer equipo de la centenaria camisola albirroja.

Álex Guti es el primer canterano que da el salto esta temporada de la mano de Asián. Lo hace desde el conjunto de Liga Nacional que tutela con éxito Fernando Gallego. El algecireño se coló en la convocatoria del último partido sin hacer ruido ni esperarlo: "Todo fue muy rápido. Hace como un mes y medio que me llamaron por primera vez para entrenar con los grandes y desde entonces he ido a algunos entrenos, sobre todo los jueves, pero la semana pasada Asián también me citó el viernes y me convocó", relata el futbolista.

"No me lo creía", confiesa. "Ya los compañeros me dijeron que si me llamaba a un entrenamiento del viernes es que tenía posibilidades", admite Guti, muy agradecido "por el trato" de toda la primera plantilla algecirista. "Todos me han apoyado y en ningún momento he visto una mala cara, al contrario, se ve que es un grupo buenísmo", recalca.

Álex Guti suele jugar como extremo derecho y suma doce goles en la Liga Nacional. La marcha de Chico Díaz y la sanción de Albertito propiciaron la decisión de Asián de mirar a la base y dejar fuera a dos jugadores del plantel de corte defensivo. Una postura aplaudida para la afición, sobre todo tras el triunfo rotundo.

El canterano toma el testigo de otro Guti, Sergio, un joven que debutó el pasado curso de la mano de David Gutiérrez y que ahora ha vuelto al filial tras una breve cesión en Los Barrios. "Sergio no solo es mi compañero, somos buenos amigos, coincidimos en la escuela incluso", detalla Álex.

El juvenil, que no cumple 18 hasta octubre, se une al grupo de debutantes más precoces con el Algeciras CF. Álex Guti comenzó a jugar con los pequeños del club, el Monitores, y después pasó por el albero del Elcano. A los 8 años fue reclutado por el Sevilla FC y se forjó en Nervión seis temporadas. "Yendo y viniendo a diario, con otros compañeros, fue sacrificado", rememora. Guti volvió a casa "por un cúmulo de circunstancias" y pasó por el Taraguilla y el Salesianos antes de regresar al Nuevo Mirador el pasado verano.

"Hay un buen equipo en el juvenil. El club quiere que mantengamos la categoría pero nosotros somos ambiciosos y miramos al ascenso", asegura el jugador.

Guti se levantó el domingo a las 6 de la mañana, recibió el cariño de su familia, que se desplazó a Alcalá también, y quedó "impresionado" con la experiencia de todo lo que rodea a un partido en Tercera. "Me impresionó lo profesional que es todo, sobre todo el cuerpo técnico, cómo se toman en serio cada detalle y cómo hacen sentir al jugador más futbolista", expresa.

El atacante reconoce que cuando Ayala hizo el 0-2 "ya me dijeron que me fuese preparando los compañeros pero yo no lo veía claro", bromea. "Entonces me llamó Asián y salí. Al principio con algunos nervios, con las piernas muy pesadas, pero después me sentí cómodo y acabé muy contento", señala el algecireño, que tuvo unas palabras con el alcalareño Gonzalo cuando éste se disponía a lanzar el penalti que luego detuvo Romero. "[se ríe al ser preguntado] Algo le dije... Gonzalo es un jugadorazo, un ejemplo a seguir".

Álex Guti compagina el fútbol con sus estudios de segundo de bachillerato y habla con la soltura de un chico con la cabeza bien amueblada. "Tengo mi rutina y pasa por estudiar y entrenar. Ahora no puedo confiarme y tengo que seguir trabajando como venía haciéndolo para cuando el entrenador me necesite. Los de la cantera estamos para eso, para ayudar cuando hagamos falta".

Puede que el Algeciras tenga ahí un diamante en bruto.