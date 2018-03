"Mi descalificación es clara y justa"

óscar Husillos, ganador en la final de 400 metros en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham y posteriormente descalificado, explicó a su llegada a Madrid que la penalización "era clara y justa".

"Se peleó hasta el final por la recalificación, pero no prosperó y hay que asumirlo", manifestó el palentino, que también batió los récords de España y Europa, igualmente nulos tras conocerse su descalificación. "No me podía creer lo que estaba sucediendo. Fue un momento muy duro, pero del que me voy a recuperar. Lo tengo más que claro", expresó. "Queda mucho camino por delante, soy joven todavía. Ahora el objetivo serán los Europeos de Berlín. Espero subir al podio allí; el deporte me debe algo bastante grande", aseguró.

Por su parte, Ana Peleteiro, bronce en triple salto, confesó que su entrenador, el cubano Iván Pedroso, es responsable al "90%" de lo que ha conseguido, la segunda mejor marca española incluida.

Saul Ordóñez, bronce en 800 metros, dijo que la medalla llegó "con suerte y ganas". "No me lo esperaba. Fue una gran sorpresa", comentó una de las revelaciones de esos Mundiales, que por momentos saboreó la plata por la momentánea descalificación de Drew Windle: "En esos momentos me encontraba tranquilo. Ya estaba contento de tener una medalla, fuera bronce o plata".