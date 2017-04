La derrota en Mérida deja secuelasCaras largas en la sesión extra de trabajo

La derrota que la Real Balompédica encajó el pasado domingo en el estadio Romano de Mérida (5-1) va a dejar secuelas. En todos los apartados, pero muy especialmente, en lo que a la confección del once se refiere. El técnico, Julio Cobos, no suelta prenda al respecto en público, pero ya ha advertido a sus colaboradores más cercanos que realizará una profunda modificación del once de cara al choque que el próximo domingo (12:30) enfrenta a los albinegros con el actual líder, La Hoya Lorca. En la caseta ya le ha hecho saber a sus hombres que no está nada de acuerdo con la actitud que muchos demostraron sobre el césped.

El último revés liguero ha escocido en la Balona, pero muy especialmente la forma en que el Mérida fue logrando los goles que se acabaron por constituir la tercera manita que los albinegros encajaban en este curso, algo que no sucedía desde hace un cuarto de siglo. De ahí que el cuerpo técnico esté debatiendo cómo alterar el once y da la impresión que muy especialmente su retaguardia. Si algo parece claro es que habrá cambios.

Por lo pronto Cobos recupera a uno de los jugadores que fue baja en suelo extremeño, Rafa Navarro, ausente al haber sido cedido precisamente por el Mérida. El sub-23 sevillano es claro candidato a entrar en el once, aunque está por ver si en el eje de la retaguardia o en el costado derecho.

También tiene muchas opciones de volver Raúl Prieto Rulo, que ya está totalmente recuperado de la lesión que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el cinco de febrero y que puede verse beneficiado por la zozobra que vivió Luis Madrigal en ese encuentro.

Pero no sólo la retaguardia sufrirá modificaciones. El centro del campo y el ataque también presentarán novedades y alguna puede que llame poderosamente la atención.

A estas alturas de semana el único jugador que está descartado es Olmo González. El zaguero linense, en un alarde más de la profesionalidad que le caracteriza, se había ofrecido para intentar acortar los plazos y reincorporarse a la plantilla incluso con sus dos dedos de un pie fracturado, pero los médicos le han hecho ver que es una opción imposible.

Tanto es así que le han recomendado que en las próximas tres semanas trate de andar lo menos posible, lo que de facto supone poco menos que la confirmación de que ha dicho adiós a la temporada.

La primera plantilla de la Balona no gozará esta semana de jornada de descanso. El cuerpo técnico ha entendido que después de lo sucedido en Mérida hay que intensificar la labor para no cometer tantos errores en la parte final del campeonato. La sesión extra de trabajo tuvo lugar en la tarde de ayer en el Municipal y el rostro de los jugadores dejaba entrever la preocupación por la situación en la que se encuentra el equipo.