La derrota en La Línea le cuesta el puesto a Juan Arsenal

La derrota del pasado domingo en La Línea (3-1) que significaba la novena jornada consecutiva sin conseguir un triunfo (periodo en el que sólo sumó cuatro puntos) se tradujo en la destitución del entrenador del Mancha Real, Juan Arsenal, que deja al equipo que ascendió desde la Tercera división en el puesto de promoción.

Tras la última jornada disputada Mancha Real y Real Jaén eran los peores equipos de la segunda vuelta en el grupo IV, aunque en el descargo del preparador hay que recordar que uno de sus mejores jugadores, Elady Zorrilla, se marchó al Real Murcia y que se han sucedido las lesiones.

Sin embargo en la decisión final no sólo han pesado los resultados, sino, según informan los medios locales, que algunos integrantes de la plantilla ya no se mostraran tan identificados con el técnico "al margen de otras cuestiones de índole personal" que no detallan.

Una vez confirmada la marcha del preparador empiezan a sonar nombres. Uno de ellos es Torres, que se dejó ver en la grada en e último partido en casa.