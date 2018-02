El derbi de las epístolas

Icom Udea y Oh!Tels ULB disputan esta tarde (19:00) en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras la segunda entrega del partido de rivalidad comarcal de la presente andadura en la Liga EBA. Un partido al que los de casa llegan como todopoderosos líderes invictos del grupo DB de la Conferencia Sur, con un inmaculado balance de 16-0, y los linenses agarrados a una segunda plaza que peligra, con 10-6.

Por si la rivalidad y la clasificación de ambos fuera poco, como quiera que ambos conjuntos tienen garantizada su presencia en la fase por el título, este resultado contará cuando arranque la misma. Es decir, que técnicamente es un partido de la segunda fase, aunque se dispute ahora. El ambiente alrededor del encuentro es extraordinario.

Los algecireños tienen a Balmón mermado; los visitantes, a Devós y Kasamba tocados

El primer Algeciras-La Línea del milenio llega precedido de un intercambio de mensajes escritos que parece propio de un par de siglos atrás. Los albinegros subrayaron en la previa que suben a su web que el técnico algecireño, Javier Malla, había puesto a los árbitros en una situación delicada "justo antes" de este partido con sus declaraciones del pasado sábado en la que se quejó de un constante maltrato por parte de este estamento. Udea replicó que consideraba esas afirmaciones "incorrectas y fuera de tono" y la ULB volvió a salir a la palestra para significar su "sorpresa" por las palabras de Udea y para recalcar que habían respetado al rival y que este escrito "mete más presión" a los jueces de la contienda.

Todo esto se puede magnificar o simplemente entender como una consecuencia propia de un partido de esta trascendencia que se juega no entre clubes que mantengan una rivalidad histórica, porque no ha lugar, pero sí entre entidades que encarnan una competencia encarnizada entre los representantes baloncestísticos de ambas ciudades que dura ya más de medio siglo. A fin de cuentas no es más que la demostración de que un derbi que se precie, y éste da pasos agigantados para serlo, debe empezar a jugarse mucho antes de que los árbitros lancen la pelota en el salto inicial.

Los de casa afrontan el duelo con todos sus hombres en disposición de participar de la contienda, aunque el pívot José María Balmón arrastra sus ya habituales molestias en la espalda, que no le van a impedir estar en la cancha.

Por su parte en los albinegros Fernando Devós no se ha entrenado durante la semana como consecuencia de un fortísimo proceso gripal y Kababgu Kasamba sólo pudo hacerlo ayer y con precauciones, después de sufrir un fuerte esguince en la muñeca de su mano derecha en el duelo del pasado domingo en Huelva. El capitán Miki Ortega será de la partida, pero después de que sus obligaciones laborales le hayan impedido ejercitarse en toda la semana con sus compañeros, como por otro lado es habitual de un tiempo a esta parte.

Icom Udea -que por cierto cuenta en sus filas con media docena larga de ex de la ULB- ha invitado al pabellón a los socios de Algeciras Club de Fútbol y Balonmano Ciudad de Algeciras, en su ánimo de hacer del duelo una causa común. El club, además, dedica el que sin duda es el partido con más eco desde que comenzó la competición a sus patrocinadores.

Todo está listo para que el baloncesto de la comarca arrebate por un día el protagonismo a casi cualquier otra actividad. Es la fiesta del básquet. Es nada más y nada menos que un Icom Udea-Oh!Tels ULB. En la Liga EBA no se puede pedir mucho más.