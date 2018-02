Un derbi de barras y estrellas

Icom Udea y Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto (ULB) disputan el próximo sábado (19:00) en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras la segunda entrega del derbi comarcal del presente curso en la Liga EBA. Un partido especial al que, para que no le falte ningún ingrediente, enfrenta al líder indiscutible del grupo DB y al segundo clasificado y cuyo resultado está garantizado que contará en la segunda fase. Al nutrido grupo de jugadores de Icom Udea que vistió en temporadas precedentes la camisola de la ULB (Joel Expósito, Javi Fernández, Juanmi López, Samu Ortiz, José María Balmón) no es necesario preguntarle qué significa la contienda del próximo fin de semana. Tampoco a los canteranos del equipo de La Línea (Sergio Gil, Adrián Mateos, Iván Torres, Víctor Chernodolia, Miki Ortega e incluso al gibraltareño Dylan Gómez). Pero, ¿cómo viven estos partidos los estadounideneses de ambos conjuntos que casi con total seguridad no habían oído hablar de estas ciudades hasta el pasado verano?

Mike Murray nació en Brooklyn (Nueva York) el primer día de diciembre de 1991. Forma parte del proyecto de Icom Udea desde su gestación y ha respondido con creces a las expectativas. Es el máximo anotador del grupo DB y el segundo de toda la Conferencia Sur merced a un promedio de 23,73 puntos por duelo, lo que se refleja en su condición de segundo más valorado del grupo. Verle jugar es una delicia.

Son un buen equipo, pero nosotros también y lo estamos demostrando"No nos intimida que lleguen 16-0; son muy buenos, pero tienen puntos débiles"

Murray es partidario de restar hierro al duelo ante los linenses, que entiende que de cara a la clasificación "es un encuentro sin nada especial, solo uno más".

"Soy consciente de que el resultado contará en la segunda fase y precisamente ahí está su trascendencia", abunda.

"A nosotros nos ha ido bien hasta ahora, así que no tenemos que cambiar nada, sino hacer lo mismo que todas las semanas, entrenar igual, trabajar con la misma intensidad y en la cancha hacerlo con el mismo sacrificio, siempre salimos a ganar, sea cual sea el rival", explica el jugador norteamericano.

Murray ha tenido oportunidad de ver jugar a la ULB no sólo en los dos duelos (uno de pretemporada) en el que se han enfrentado ambos conjuntos, sino al menos en otras dos ocasiones y entiende que se trata "de un buen equipo, que tiene muy buenos jugadores".

"Lo que pasa es que nosotros también lo somos y así lo estamos demostrando desde que empezó la temporada", desliza.

El alero de Icom Udea no hace especial hincapié en la condición de invicto del conjunto algecireño. "Todos estamos preparados porque sabemos que alguna vez tendrá que llegar la derrota, pero trabajamos todas las semanas para que eso no suceda y esta vez también haremos lo imposible para que no suceda".

Desmond Irving Junior [DJ Irving] es un bostoniano nacido en enero de 1992 que se incorporó al equipo de La Línea justo cuando la temporada arrancaba y que se ha erigido en su estrella. Es tercero del grupo DB tanto en valoración como en anotación, aunque en este apartado tiene el récord en un solo partidos con los 43 puntos que encestó en la novena jornada, en la que condujo a los albinegros al triunfo en Plasencia.

Adaptado desde el primer momento al grupo, asegura que "ya en la primera vuelta" tuvo conciencia de el duelo con Icom Udea era "especial para el club y para la afición".

"Desde el lunes todo el mundo me habla de que hay que ganar en Algeciras y de lo que eso significa y estoy deseando que llegue el momento", agrega.

"A mí es que me encantan estos tipos de partidos, rodeados de un ambiente especial y además creo que a pesar de que perdimos el domingo en Huelva, llegamos en un buen momento", sostiene DJ Irving, que deja caer que no hay que olvidar que una victoria en el partido de rivalidad "también supondría llegar con un triunfo más a la segunda fase".

"A nosotros no nos intimida que Udea llegue 16-0", recalca. "Es evidente que se trata de un gran equipo, lo está demostrando y ahí están sus números, pero como todos tiene sus puntos débiles y estoy seguro de que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones de lograr la victoria".

El base norteamericano recuerda que en el partido de la primera vuelta Icom Udea fue "superior en el rebote, entre otras cosas porque no estaba Edmond [Koyanouba]" pero está convencido de que los linenses están "trabajando duro" estos días y que lograrán paliar esa deficiencia.