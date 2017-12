El deporte se viste de Rey Mago

Melchor, Gaspar y Baltasar adelantaron ayer algo más de una semana su milagro anual y durante más de dos horas hicieron creer a los algecireños que eran jugadores de baloncesto, balonmano y fútbol metidos a tareas solidarias. Las plantillas de los tres principales clubes de la ciudad (Algeciras Club de Fútbol, Colomer Balonmano Ciudad de Algeciras e Icom Udea) no necesitaron ni estrellas ni camellos para reunir regalos no para uno, sino para un gran número de niños de Algeciras cuyas familias tienen otras prioridades y a las que Reyes Magos-98 va a privar del trago amargo de no encontrar ningún regalo bajo el árbol el próximo seis de enero.

El pabellón Juan Carlos Mateo [no se concibe un nombre más adecuado para un recinto que albergue un evento como el de ayer] registró una buena entrada, pero era literalmente imposible que se hubiese reunido el público que merecían el infinito entusiasmo y sacrificio que habían puesto durante semanas Javi Fernández Rocha y Miguel Ángel Berlanga para organizar lo que ellos dieron en llamar Sport Challenge, pero que la realidad es que es una muestra de solidaridad infinita que merece tener continuidad en el tiempo.

Javi Fernández (Icom Udea) encabezó uno de los equipos, del que formaban parte Adrián Cobreros, Pedro Saucedo, Víctor, Romero, Iván Turrillo, Pablo de Castro, Samu Ortiz, Sergio Malla, Michael Crane, Andrés e Ignacio Chicón.

Berlanga (Algeciras Club de Fútbol) tuvo como compañeros a Samu Rodríguez, Juan Bermejo, Máiquez, Oñate, Ayala, Juanmi López, José María Balmón, Joel Expósito, Ángel Maza, Juanma Cruz y Paco Romero.

Embutidos en sus trajes de pajes, participaron también en la cita los árbitros Alejandro Pérez (fútbol), Félix Moreno y Pepe Molina (balonmano) y José Sainz (baloncesto).

A lo largo de la tarde se fueron sucediendo los partidos de diferentes deportes en los que a algunos se les vio literalmente el plumero y otros demostraron cualidades para cambiar de vestuario llegado el caso. Hubo duelos personales, fueron sorteadas camisetas y los promotores pronunciaron un emocionado mensaje de agradecimiento final. Una tarde sencillamente redonda.

Ah, los resultados: Ganaron los niños de Algeciras con unos 350 regalos recogidos.