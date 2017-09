El deporte catalán, tan dividido como la sociedad

Cataluña respira deporte. Tiene un Gran Premio de Fórmula 1, otro de motociclismo, cuenta con uno de los clubes de fútbol más famosos y poderosos del mundo y además es la cuna de numerosas estrellas.

Pau Gasol, el mejor jugador de baloncesto de la historia de España, siempre se mostró, al igual que su hermano Marc, a favor de la consulta. "No sé si se hará. Yo siempre soy partidario de votar y de ejercer tu derecho y de tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y a tu familia. Aquí, y en cualquier lugar, las personas se han de involucrar y no se han de quedar sin votar", dijo en TV3 en julio.

Pau y Marc Gasol creen que se debería votar, para Belmonte, Cataluña es España

"Siempre digo que Cataluña es España", señaló Mireia Belmonte cuando le preguntó el diario El Mundo sobre su posición. Nacida en Badalona hace 26 años, Belmonte es la mejor nadadora española de todos los tiempos. Enla misma línea se exresó Rafael Nadal. Aunque no es catalán, el número uno del tenis mundial se siente muy cercano a esa región y es tajante: "No entiendo una España sin Cataluña. No me gustaría entenderla o verla. Entiendo que juntos deberíamos podernos entender, porque creo que somos más fuertes juntos que separados. Lo del 1 de octubre no se debería de producir porque hay que respetar las leyes. Uno no se las puede saltar porque quiera saltárselas", afirmó.

El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez rehuyó el tema. "Me preocupa, está claro, como le preocupa a toda la sociedad, pero no me voy a mojar. Me afecta como ciudadano, pero no entiendo lo suficiente. Prefiero guardarme mi opinión y verlas venir, a ver qué pasa", apuntó el piloto de 24 años. Aleix Esparagaró, en cambio, opina muy diferente: "Es lamentable lo que están haciendo el Gobierno español y la Guardia Civil. Se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una Guerra Civil", dijo.