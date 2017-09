Los delanteros se alistan

Parece que el Algeciras Club de Fútbol va a volver a contar con alguno de sus centrodelanteros. O los dos. Ito cree que va a estar disponible para el partido del domingo (12:00) en La Barca frente al Xerez Club Deportivo. Más cauto es Chico Díaz, aunque el sevillano también dijo que su intención, "si sigue bien estos días", es estar a disposición del míster esta semana.

La recuperación de estos atacantes sería una buena noticia para el conjunto albirrojo que lleva semanas sin un delantero centro de referencia para sus partidos. Ambos esperan ejercitarse hoy con el resto del grupo, aunque con las debidas precauciones. Los médicos y el técnico, José Antonio Asián, tienen la última palabra.

Con Chico Díaz o conmigo arriba creo que tendríamos algún gol más"Veo muy bien al equipo, seguimos invictos y hay que hacer bueno el punto en Jerez"

Francisco López Hidalgo, Ito, dijo que ya la pasada semana se puso a disposición del técnico, José Antonio Asián, para jugar pero que prefirió recuperase bien. "Ya tengo buenas sensaciones", declara.

Ito sufrió una elongación en el abductor que le provocaba una inflamación que se refleja en la intersección con el pubis. En las últimas semanas se ha sometido a sesiones de EPI -una técnica de fisioterapia que aplica corriente galvánica a través de una aguja para permitir la reparación del tejido blando afectado- que, según explica el futbolista, le ha hechemo "mejorar muchísimo". Al ser preguntado por su vuelta a los terrenos de juego, contestó: "Ya parece que tengo buenas sensaciones, algunas pequeñas molestias cuando corro a tope y al golpear en largo pero poca cosa. Este fin de semana voy a estar disponible". "La anterior semana le comenté al míster que tenía une leve molestia pero que si quería contar conmigo que yo estaba disponible pero me dijo que me iba a reservar, que no tuviese prisa y cuando se fueran las molestias contaría conmigo", añadió Ito.

El delantero del Algeciras está con ganas. "Muchas ganas porque llevo cuatro semanas pasándolo bastante mal y más viendo cómo está el equipo", dijo. Ito también es de los que piensa que le hace falta al grupo.

"Al equipo lo veo bastante bien, nos hacen pocos goles y arriba tenemos oportunidades, pero claro, están jugando compañeros que no están acostumbrados a jugar en punta o que no han jugado nunca y eso se nota", expresa. "Arriba se ve a veces que no están en el sitio que tienen que estar. No es por elogiarme pero creo que si hubiese estado Chico Díaz o yo hubise caído algún gol más", añadió.

Chico Díaz aseguró que está mejor de su lesión de tobillo. Sufrió un golpe en los primeros encuentros que le dañó uno de los huecos de la zona. El sevillano explicó ayer que tiene la posibilidad de realizarse una operación mediante entroscopia, que es sencilla y con una rehabilitación corta -unas dos semanas-. De momento, prefiere dejar la intervención para cuando haya algún parón y dice que está mejor. "Ya no tengo molestias y ya empiezo a trabajar con el grupo, aunque poco a poco. Si estos días sigue todo bien y no hay riesgos de que se agrave la lesión creo que estaré disponible", dijo el delantero.

Sobre cómo está viendo al Algeciras desde la grada aseguró: "Creo que está muy bien, los otros días nos empataron por una falta de intensidad pero se sacó un punto que hay que hacer bueno en Jerez y seguimos invictos". "Los compañeros lo están haciendo bien arriba, nos está faltando gol pero con nosotros los delanteros tampoco se garantiza", declaró.