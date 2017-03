"La defensa es su zona más vulnerable y sufren sin balón"

El entrenador del Écija Balompié, Juan Carlos Gómez, calificó el duelo de mañana entre su equipo y el Algeciras como "transcedental" y "más que apasionante". Considera que su escuadra llega "en el mejor mejor momento" y el conjunto albirrojo "vulnerable en defensa".

"Es un partido bonito para el aficionado y el futbolista y, como en los últimos ocho partidos, nos jugamos mucho", aseguró el entrenador del Écija, que entiende que es un partido con "más repercusión mediática por el rival y por por donde se encuentran los equipos".

Tenemos que tener posesiones largas para que a ellos les entren el pánico, se pueden poner nerviosos"

Gómez y su plantilla, según el técnico, ve habitualmente "quince o diez minutos del Algeciras todas las semanas" porque muchas veces el Écija recibe al rival que suelta el conjunto albirrojo. "Todos los sábados metemos cuñas de vídeos de los rivales. Sabemos que es un que le gusta presionar y que si no tiene la pelota sufre", opinó.

De hecho, el entrenador del cuadro astigitano tiene intención de explotar eso mañana ante el los de Guti. "Vamos a intentar que se pongan nerviosos, tener posesiones largas para que no tengan la pelota y le entre el pánico", declaró para la Cadena Ser de Écija. "Queremos hacer hincapié en la posición y si no se puede pues tendremos que jugar en largo y buscar segundas jugadas. Ellos van a meter presión muy alta, sobre todo en la zona de medio para salir a la contra. Cuando lleguemos arriba hay que finalizar la jugada y si se puede en gol porque ellos cuando llegan no suelen perdonar", analizó.

Juan Carlos Gómez añadió sobre el rival albirrojo: "La defensa es su zona más vulnerable pero de medio de campo hacia adelante tiene jugadores importantes como Camps y como Pablo Ganet que me encantam , y gente como Tano, Máiquez... es muy completo y por algo está arriba. El Algeciras siempre es el Algeciras".

Los albirrojos y el Écija tienen los mismos goles en contra y sólo el Arcos es mejor en ese aspecto.