Como decíamos ayer

La Real Balompédica comienza la temporada como acabó la anterior. Dejando una sensación de equipo sólido, con una infinita capacidad de sacrificio y dispuesto a sobreponerse a todo tipo de adversidades. Todos esos ingredientes le permitieron ayer arrancar un sufridísimo punto en el Nuevo Vivero ante un Badajoz voraz, que se topó con la férrea disciplina táctica de los linenses y, cuando esta falló, con un colosal Javi Montoya, que realizó media docena de intervenciones de muchísimo mérito. La Balona se adelantó en el minuto tres cuando Sergio Molina puso un brillante colofón a una acción de Gato, pero jugó desde el minuto 28 con un hombre menos por la expulsión de Dennis Niebla. Una decisión puede que un poco rigurosa por parte del colegiado Alberola Rojas, pero en ningún caso descabellada, porque el atacante encaraba puerta. La pena es que queda la sensación de que, sin esa acción, los linenses compartirían hoy la cabeza la tabla.

Esperanzador comienzo de la Balona. El equipo de Julio Cobos fue capaz de no doblar la rodilla ante un Badajoz que puso mucho en el empeño. El míster balono sorprendió un poco en su once, sobre todo por la alineación de José Ramón, que no había entrado en la mayor parte de las quinielas.

Los dos equipos estaban aún estudiándose cuando un ataque conducido por un Gato muy activo mientras tuvo fuerzas lo culminó Sergio Molina con un espectacular disparo desde la frontal del área. El esférico se coló junto al palo.

No tardó en reaccionar el conjunto extremeño. Cuando se vio por detrás el bloque que dirige Juan Marrero apretó los dientes y se fueron sucediendo las ocasiones. Diakité tuvo dos. Chechu una tercera. Alguna vez faltaba el remate, en otras aparecía el cancerbero balono, que se sobrepuso con creces a sus titubeos iniciales.

La Balompédica sabía sufrir, pero poco después de volver del minuto de hidratación Dennis Niebla se excedió al derribar a Guzmán, que le había ganado la acción tras una cesión atrás de Ismael Chico. El árbitro, que no estuvo muy afortunado en el reparto de tarjetas, utilizó el lado más riguroso del reglamento y envió al zaguero a la caseta. El jugador local encaraba puerta y el árbitro refleja en el acta que la entendió como ocasión manifiesta de gol. Nada que haga llevarse las manos a la cabeza.

Con diez hombres Julio Cobos reconstruyó su equipo, Colocó a Sana como central junto a Olmo y la decisión le salió redonda, ya que el senegalés se convirtió en uno de los mejores de su equipo. Además, el míster retrasó a Sergio Molina junto a Ismael Chico en el doble pivote.

Mientras se recomponía, la Balompédica pasó sus peores momentos. Montoya salió en su auxilio con intervenciones a disparos de Ruano, Guzmán y Joaqui.

Después de sufrir mucho, los linenses llegaron al descanso con renta en el marcador.

Tras el paso por la caseta no cambió demasiado el panorama en un duelo totalmente condicionado por el calor y es que al comienzo del choque la temperatura rondaba los cuarenta grados.

La Balona recurrió a su orden para soportar a un Badajoz que mejoró con la entrada de Sergio Martín en el 52'. En el 63' Ruano no llega por milímetros a un pase de la muerte.

Curiosamente el tiempo muerto -como ya había sucedido en el primer periodo- volvió a jugar en contra de la Balona. Al regreso al césped de los jugadores tras el descanso llegó el tanto del empate. Un despiste mayúsculo a tres bandas que permitió a Sergio Martín, en segunda instancia, establecer la igualada tras una acción de Bubén, quien también había comenzado el duelo en el banquillo.

En tramo final, con la Balona ya agotada por el calor y la inferioridad numérica vivió un auténtico vía crucis. La entrada de Wilson Cuero por un desaparecido Stoichkov y de Mario Abenza ayudaron a sobrellevar la situación a sus compañeros.

Por dos veces cantaron gol los hinchas locales. En el 87' Juanma disparo al lateral de la red con todo a favor. Y en el 90' otra vez Javi Montoya sobre la misma línea de gol interceptó un disparo de Ruano.

Al final tanto sufrimiento mereció la pena. La Balona dio una lección de trabajo y regresó de Badajoz con un valioso empate que demuestra que esta plantilla está llamada a dar muchas satisfacciones a su hinchada. Tantas que aunque nunca podrá saberse con seguridad, queda la sensación de que de haber jugado con once los noventa minutos podría haber conseguido ganar fuera en la primera jornada, algo que en esta categoría se le niega desde 1985.

Néstor s.c.

Chechu H

Fran Morante H

(J. Muñoz, 46') H

Manu Torres H

Gabri Izquier l

Joaquín Flores H

Alí Diakité HH

(Sergio Martín, 52') HH

Javi Rey H

Ruano H

Guzmán HH

(Bubén, 66') H

Juanma HH

Javi Montoya HHH

Sergio Rdez. HH

Dennis l

Olmo H

Luis Madrigal H

Gato HH

(Zamorano, 80') s.c.

Ismael Chico H

(Abenza, 66') H

Sana HHH

José Ramón H

Sergio Molina HH

Stoichkov l

(Wilson Cuero, 54') H