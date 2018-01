El debate que no cesa

Más información El transistor de Miguel

A una semana de que el mercado cierre su ventana, el algecirismo sigue enfrascado en un debate que genera opiones para todos los gustos. Mientras los responsables de la entidad de La Menacha parecen tener muy claro que no precisa de urgencias para apuntalar su plantilla, una parte importante de la afición ve necesario algún refuerzo más para mantenerse en la pelea con el Cádiz B por el primer puesto del grupo X de Tercera división. Sin olvidar la batalla con el Sevilla C, que no pierde comba, ni al Ceuta, que ya está ahí.

El Algeciras está satisfecho con la llegada del malí Moussa Sidibé (la grada también) y ya ha dejado patente que no fichará por fichar. La parcela deportiva que encabeza Rafael Mellado sigue inmersa en su rutina diaria de recabar informes de futbolistas interesantes a corto o largo plazo y el directivo está pendiente de cualquier posibilidad que el mercado pueda brindar. Así lo explicó no hace muchos días el presidente. Sin embargo, la entidad considera que la actual plantilla tiene mimbres sobrados para alcanzar los objetivos propuestos y por tanto no precisa hacer un esfuerzo económico más para traer a un jugador que pueda tener un rol secundario.

La afición, siempre soberana, se divide entre los que comparten esta perspectiva y los que, en mayor número, entienden que el Algeciras Club de Fútbol necesita un revulsivo más, similar al que ha supuesto el aterrizaje de Moussa. Pura chispa, piernas frescas y argumentos con el balón.

En la grada señalan con frecuencia al ataque del equipo de José Antonio Asián. La lesión de Chico Díaz ha vuelto a dejar a Ito muy solo en una zona que continúa sembrando dudas. Y eso que el descubrimiento de Alberto Gázquez Albertito como goleador está siendo clave en el arranque de 2018. La hinchada espera ver pronto a Moha, una vez tenga la ficha federativa por fin en regla, aunque el joven ghanés tampoco debería cargar a su espalda el peso de ser una revolución para la delantera.

La parroquia albirroja también ve carencias en el centro del campo tras la marcha de Pablo Ganet. Es verdad que los algeciristas tienen muchos hombres en la zona ancha aunque ninguno como el ecuatoguineano. Ahí debería aparecer Iván Turrillo poco a poco, pero el capitán sigue gafado esta temporada y entre una cosa y otra no se hace sitio en el once.

El Algeciras tiene efectivos, no hay duda, pero es cierto que cuando se le acumulan dos o tres bajas significativas queda muy mermado y con un banquillo con ciertas limitaciones. ¿Lo que hay es suficiente para remontar al líder o incluso para mantener la segunda plaza? El club y Asián piensan que sí. La grada ya no lo tiene tan claro. En cualquier caso, el próximo día 31 el algecirismo sabrá con quiénes y con cuántos se juega su futuro hasta mediados de mayo o finales de junio.