El Algeciras se encuentra contra las cuerdas. El equipo de Asián recibió un golpe directo en el estómago ayer tras perder por la mínima en el Nuevo Mirador en la ida de su eliminatoria ante el Ibiza. Los albirrojos se libraron del KO, que se mascó en el segundo tiempo, pero precisarán una remontada heroica el próximo domingo en suelo balear para mantener vivo el sueño del ascenso a Segunda B.

Un gol de Sergio Cirio en el minuto 24 pone muy cuesta arriba las ilusiones del algecirismo. Un tanto que llegó precedido de polémica, pero que el vídeo aclaró que no fue fuera de juego porque Berlanga habilitó la jugada. También estuvo repleto de infortunios porque Siles tropezó ante Terán y después del disparo de Ramos el balón rebotó en Máiquez antes de acabar en los pies del pichichi rival, quien en la segunda parte tuvo la gentileza de perdonar lo imperdonable.

El Algeciras, aunque quiso y puso todo el empeño de su parte, no estuvo ayer a su cien por cien. Los albirrojos notaron mucho la ausencia de Albertito, lesionado en el último entrenamiento, sabe Dios para cuánto. Ya no es solo que el trianero pasase por ser el jugador más en forma del equipo, es que sin esta pieza el puzle perfecto de Asián se vino abajo. El técnico apostó por el algecireño Javi Anaya junto a Ernesto en la medular y adelantó a Iván con el fin de no tocar el esquema del falso nueve. El capitán estuvo fuera de sitio y la realidad es que los algeciristas carecieron de esa chispa arriba a excepción de las habituales cabalgadas de Moussa por su banda.

También hay que decir que Tano y Mané no tuvieron su mejor día y el centro del campo se resintió muchísimo. Sin el talento de estos dos futbolistas, el Algeciras se encomendó a un partido de entrega, de choque y de buscar las espaldas, pero enfrente tuvo a un oponente sólido y con el marcador en contra las prisas siempre jugaron a favor de un Ibiza que se sintió más que cómodo.

Salvo la sangre de Berlanga y el carácter infalible de Ernesto, al Algeciras le faltó creérselo un poco más. Los de Asián salieron con un respeto excesivo ante el Ibiza durante demasiados minutos. De hecho hizo falta que los baleares marcasen para que algunos jugadores de casa se atreviesen a pasar del centro del campo. Que los de Rufete son buen equipo, que sí, pero tampoco para tanto.

Tras un par de llegadas de Moussa por la izquierda, el Ibiza soltó el jarro de agua fría en el ecuador del primer tiempo. Fernando Liñán, el más corpulento de los visitantes, inició una jugada en la que el exbalono Cristian Terán pudo arrancar en posición antirreglamentaria. El coriano, el más destacado de los suyos, se fue de un desafortunado Siles y parió un jugada en la que Ramos tiró, el rechace dio en Máiquez y el balón acabó en las botas de Sergio Cirio y en el fondo de la puerta de Romero.

Los casi cuatro mil algeciristas que acudieron a la llamada tardaron en digerir el golpe. Los de Asián trataron de conectar sin éxito por el medio y las pocas veces que lograron un centro al área no encontraron rematador. Dice mucho, muchísimo, que este equipo haya llegado a la hora de la verdad sin confiar en sus dos delanteros (Ito y Solferino). Algo se habrá hecho mal en este sentido.

Nada más volver del descanso, Asián movió ficha y metió a Ito, una decisión que fue aplaudida. Poco después entró Ayala.

El Algeciras asumió riesgos necesarios a sabiendas de que el empate le daba mucho más que una vida y de que un segundo gol dejaba la eliminatoria prácticamente finiquitada.

Los albirrojos intentaron desmoronar la muralla ibicenca, pero el conjunto de Rufete mostró una tranquilidad descomunal. Defensivamente el Ibiza estuvo de diez. No se puede decir lo mismo a la hora de atacar porque los baleares no supieron aprovechar los espacios para sentenciar.

Romero apenas tuvo que intervenir en una ocasión, pero la gran oportunidad visitante llegó en el minuto 71 cuando Cirio falló una ocasión increíble delante de la portería vacía. El goleador mandó alto el balón y exoneró a los rojiblancos.

Fue un punto de inflexión para el Algeciras y para sus aficionados porque muchos de ellos ya empezaban a ver con no tan malos ojos el resultado.

Asián quemó su último cartucho con el juvenil Álex Guti. Bien el chaval, con desparpajo y ofreciéndose para recibir siempre, con la mirada en la portería contraria, algo que precisamente le faltó ayer a muchos de los pesos pesados de esta caseta. Ayer era día de mirar adelante más que atrás.

El bagaje ofensivo del Algeciras en la segunda mitad no pasó de un disparo desviado de Ito y algún que otro saque de esquina frustrado, casi siempre con una decisión arbitral favorable para el club de la isla.

Hace falta más para vencer a un rival que no fue tan fiero como lo pintaban. Hace falta más para superar una eliminatoria de este calado. Y sobre todo hace falta mucho más para ascender a Segunda B.

El Algeciras, a pesar de todo, está al borde de la eliminación, pero vivo. Que nadie lo olvide. En Ibiza haría bien también en tenerlo presente.

