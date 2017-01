Entre la crisis y la novedad

El Algeciras CF pone a prueba su particular momento de crisis con la visita de mañana al Ciudad de Alcalá, donde aguarda el segundo peor equipo casero del grupo, un Club Deportivo Alcalá en puestos de descenso pero que espera hacer buena la motivación del nuevo entrenador. José Luis Durán Selu debuta ante los albirrojos al frente del cuadro de su pueblo. La expectación es alta en tierras panaderas, ya que el entorno está convencido de que "hay equipo para más".

Se puede decir que mañana una crisis visita a otra crisis. Los de David Guti se enfrentan a sí mismos tras haber encadenado cinco jornadas sin ganar con una derrota, la sufrida el pasado lunes en el Nuevo Mirador ante Los Barrios. Demasiado para un candidato a la liguilla. En cualquier caso, el algecirismo está más preocupado por las sensaciones que los resultados, sobre todo porque esta semana presenta un cartucho extra para reponerse en el casillero, el duelo aplazao en San Roque el miércoles 11.

El Algeciras se topa con un rival al que goleó en la primera vuelta en casa (4-0). Ya entonces el Alcalá desprendió señales de que estaba lejos de esos equipos rocosos formados en las últimas temporadas, algunos de la mano del Chato Asián.

Los panaderos llegaron al ecuador liguero en medio de una irregularidad que provocó la destitución de Alonso Ramírez como entrenador. El club entendió que el parón navideño "era el momento adecuado" para hacer un cambio drástico después de que la apuesta por Ramítez no haya funcionado como se esperaba. Y hace apenas unos días fue anunciado como relevo el alcoreño Selu, que como futbolista defendió la camiseta de la entidad, con la que también ejerció después como técnico de la cantera.

El rival algecirista considera a Selu "un entrenador muy ofensivo" y asume que afronta ahora "una papeleta complicada" ya que arrancará ante Algeciras, Betis B y Écija, el Tourmalet.

"Era una ilusión que tenía, el entrenar al equipo de mi pueblo, aunque quizás no en estas circunstancias, pero no me quejo. Estoy muy contento ante esta oportunidad", manifestó Selu a los medios del club en su primera toma de contacto.

El nuevo preparador, que dirigió un partido en Tercera de forma accidental en la campaña 14/15, entró con fuerza en el vestuario para exprimir al máximo la semana. Tanto es así que el equipo se ejercitará hoy a las 9:00 en la quinta sesión en siete días, algo inusual en los últimos tiempos en el Ciudad de Alcalá.

Los panaderos vienen de sufrir dos derrotas por cuatro goles (Guadalcacín y Cabecense) en sendos desplazamientos, unos marcadores que acabaron con Ramírez a pesar de la victoria sobre el Gerena (1-0) en la última comparecencia en casa.

El Alcalá, tercero por la cola con diecinueve puntos, sólo ha sumado ocho en su feudo en la primera mitad liguera. Con Ramírez en el banquillo, curiosamente, logró vencer en San Roque y en Los Barrios.

La plantilla alcarareña está en proceso de reforzarse y ya han llegado algunos aunque aún no disponen de la ficha federativa, casos del exalgecirista Adri Pavón (llegó en invierno a la plantilla de Mere de hace dos campañas y contribuyó al ascenso a Segunda B) y del extremo Jorge Muñoz.

Selu no podrá alinear mañana al central Juanma y ni al atacante juvenil Pedro Jiménez, y en su plantel cuenta con rostros reconocibles como el del veterano Gonzalo, Carlos Ávila, Pana, Serrano, Boris o el goleador Lucho, que suma cinco dianas.