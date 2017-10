La crisis continúa creciendo (0-2)

Pues tampoco a la sexta. La Unión Deportiva Los Barrios quiere pero no puede... o no sabe ganar. Ayer se vio superado por un efectivo Guadalcacín que fue mejor que los locales, al menos en la primera parte, en la que tuvo el dominio del esférico. A los de la Villa les faltó precisamente lo que su técnico quiere que sea su seña de identidad: el balón. Los azulinos además supieron aprovechar su ocasión ya que el 0-2 fue más un golpe de fortuna. Eso sí, ayer hubo un particular referéndum -tan de moda- entre los aficionados, que se fueron decepcionados y en un alto porcentaje 'votaron' por la marcha de Juanma Carrillo.

Los barreños, con la principal novedad de Mario Pérez en el centro del campo (Luisma fue la otra cara nueva, en este caso en el extremo zurdo), salieron a intentar dominar. Querían la pelota pero los jerezanos salieron respondones. Bien pertrechados en el terreno de juego, los azulones fueron ganando posiciones y tras una falta lejana sacada por Rosales que despejó Goito abajo (12') pasaron a dominar.

Bien es cierto que la defensa barreña se inpuso casi siempre y que la siguiente oportunidad fue de nuevo con un lanzamiento directo, ahora de Galiano, que el meta tarifeño repelió.

Sin embargo, en la primera que tuvieron de jugada llegó el 0-1. Canty ganó en la carrera un balón largo y se plantó en el área. Su tiro, ajustado al palo, batió a Goito. Era el 24'.

Diez más tarde, con una Unión algo alterada por verse por detrás en el marcador, la tuvo de nuevo Canty para el 0-2 pero esta vez no supo o no pudo superar a Goito, rápido en su salida a mitad de área.

El nervisismo se instaló en la grada al ver que su equipo no era capaz de hacer si quiera cosquillas al Guadalcacín. En estas, ya en el 45", los gualdiverdes, que estrenaron equipación por el 25 aniversario, pudieron irse al descanso con el empate. Labra, absolutamente solo en la izquierda aunque algo escorado, recibió un envío desde la banda derecha pero el linense, que buscó el mal llamado 'palo largo', mandó fuera con la grada cantando el 1-1.

Tras el parón, se vio a otra Unión. Los barreños volcaron el campo a su favor aunque sin crear ocasiones destacadas salvo un remate flojo de Mario Pérez.

El Guada se mantuvo bien plantado, sacando a relucir su experiencia para navegar en partidos apretados. Apenas había pasado del centro del campo con peligro cuando Adri (66') se sacó un disparo lejano que botó justo antes de que la fuese a atrapar un Goito que ya había iniciado su estirada, superándole y haciendo subir el 0-2.

Hasta el final, nada de nada. La Unión lo intentó, eso sí, pero con más corazón que cabeza y sin poner en apuros a Lebrón. Tras el pitido definitivo la afición despidió a los suyos con indiferencia, algo quizás peor que los pitos.