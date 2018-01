"Estoy convencido de que veremos la mejor versión de la Balona"

Mario Simón, entrenador del Lorca Deportiva, entiende que la Balona, su rival de mañana en el Municipal de La Línea, es un equipo compuesto por jugadores "con mucha experiencia en la categoría y con mucho nivel", que está convencido de que ofrecerán ante los suyos su "mejor versión".

"A mí es un equipo que me gusta, conozco de otras temporadas a casi todos sus futbolistas y a su entrenador y entiendo que forman una plantilla de nivel y por eso no me sirve de referencia la derrota de la pasada semana en el campo del Betis, sino que espero la mejor versión de la Balona, que históricamente siempre ha sido un equipo muy fuerte cuando juega en su estadio", recalca el míster de los lorquinos.

"Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo con futbolistas veloces en las bandas, con mucho remate, con mucha gente en las dos áreas y que por lo tanto será un duelo muy complicado al que los dos llegamos necesitados", abunda en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser.

En el análisis de los suyos dice con cierto orgullo: "En esta categoría nunca se puede dar por muerto a nadie, porque está todo muy igualado".

"Desde mi llegada el equipo ha competido en todos los partidos y hemos comenzado 2018 con seis puntos, lo que supone que de estar desahuciados hemos pasado a estar a una distancia salvable de los puestos de permanencia, aunque mi mensaje en ese sentido no ha variado: nos tenemos que olvidar de la clasificación", detalla Mario Simón, que entre otros conjuntos ha dirigido al Albacete, al Almansa y hace dos temporadas a La Roda en este grupo IV de Segunda B.

El míster asume que el 1-4 a manos del Badajoz con el que su equipo puso fin a 2017 fue "el día más duro" desde su llegada al cargo "sobre todo por la imagen ofrecida".

"A partir de ahí abrimos la puerta a aquellos que por diferentes circunstancias no se habían adaptado y aunque no ha habido incorporaciones los que se han quedado están muy involucrados y con la ilusión de darle la vuelta a esto y lo están demostrando", recalca.

Mario Simón admite que la posición en la tabla está resultando un hándicap a la hora de incorporar jugadores pero confía en que lleguen refuerzos antes de que se cierre el mercado de invierno.