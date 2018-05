El conjunto grana prepara el partido sin seis titulares

El Real Murcia llega a la última jornada de la fase regular un poco en medio de un momento de indefinición. El conjunto pimentonero tiene la mente puesta en el sorteo del próximo lunes en el que conocerá su primer rival en el camino de regreso a la Segunda división. Pero los grana aún no saben en qué puesto finalizarán la fase regular. Los murcianos, que comienzan la jornada terceros, aspiran a ser segundos, aunque eso no parece preocupar en exceso al preparador, el almeriense José María Salmerón, que ya la pasada semana empezó a reservar jugadores de cara a la segunda fase, lo que no impidió que su equipo ganase en Lorca. Hoy esas rotaciones todo indica que llegarán incluso a la portería, ya que parece muy factible que Santomé, que solo ha jugado un partido en Liga, defienda el marco para que descanse Biel Ribas.

El Real Murcia será segundo si supera a la Balompédica y el Marbella no pasa del empate ante el Villanovense, cuyo técnico, Iván Ania, defendió el viernes su derecho a reivindicar que los serones aún pueden ser cuartos.

Los murcianistas quieren subir un peldalño y repetir ese subcampeonato que han alcanzado desde su descenso administrativo a Segunda división B en 2014, que le permitiría afrontar el partido de vuelta en casa.

El conjunto de casa prepara este último compromiso de la fase regular con las bajas de Santi Jara y Pedro Martín, ambos sancionados y salvo sorpresa mayúscula tampoco estarán en el once David Sánchez y Juanra, que están apercibidos de sanción y que en caso de ver una cartulina amarilla se perderían el partido de ida de la primera eliminatoria, evidentemente más importante que el de hoy.

A esos cuatro nombres se suman los de Jordan Domínguez, lesionado, y de Molo, que arrastra problemas físicos y no forzará. Todos ellos, jugadores importantes en el esquema de Salmerón.

"Vamos a seguir la línea que marqué en el partido ante el Lorca Deportiva en el sentido de sacar un equipo competitivo, pero también mirando al play off", dijo el preparador el viernes en rueda de prensa. "Puede que algún jugador vuelva entrar para sumar minutos, ya que le podríamos necesitar en un momento determinado de la recta final de la temporada. La salud mental del grupo al final es mucho más importante que otras cosas".

En su estadio el Real Murcia no se muestra inexpugnable. De hecho han puntuado allí ocho de los 18 equipos que ya han cumplido con la visita a la Nueva Condomina. De su última derrota hace apenas dos semanas y ante un Betis Deportivo que estaba a punto de certificar su descenso.