"Estamos con confianza, pero nos medimos al mejor rival que pasó por nuestro campo"

El entrenador del Villanovense, Iván Ania, está convencido de que su equipo afronta el encuentro de mañana en La Línea frente a la Balompédica "en un momento de confianza muy bueno", pero advirtió ayer de que los últimos resultados no pueden provocar relajación en su vestuario.

"Vamos a jugar contra un equipo que para mí fue de los mejores que pasó por nuestro estadio, que cuenta con jugadores con muchísima velocidad arriba y que además está muy bien trabajado, así que estamos obligados a tapar muy bien las bandas, porque es por donde hace más daño", analizó el técnico serón, que entre otros aspectos destaca de los albinegros su control en las jugadas a balón parado.

"Al rival lo conocemos de la primera vuelta e incluso hay jugadores que conocen bien al míster, porque lo tuvieron en su día en el Villanovense, pero durante la semana he tratado de fijarnos en lo nuestro, que es lo que hacemos todas las jornadas", abundó ayer en su comparecencia ante los medios locales. "Lo importante es llegar al partido sabiendo lo que quieres hacer", recalcó.

Ania entiende que la ausencia de Elías Pérez como consecuencia de la denominada cláusula del miedo va a resultar "importante" para la Balona. "Su llegada en enero les vino muy bien, porque comenzó a llevar el peso del equipo y aunque tienen jugadores capacitados para suplirle ese puesto él siempre es un referente dentro de su equipo", dijo.

Ania insistió en que a pesar de la escalada que los verderones han protagonizado en las últimas jornadas ha pedido a sus futbolistas que "sigan mirando por el retrovisor, porque los de abajo vienen ganando" y repitió, como ya hizo a comienzos de semana, que los 45 puntos pueden "no ser suficientes" para garantizarse la salvación.

"En estas diez últimas jornadas se dan resultados que igual antes no se darían y mientras no tengamos garantizada la permanencia no vamos a pensar en otra cosa, porque durante la temporada cada vez que miramos para arriba, la liamos", recordó.

"Hay que seguir siendo humildes, lograr esos seis puntos que pueden ser necesarios y si llegan con muchas jornadas por delante ya pensaremos en otras cosas", sostuvo.

El técnico extremeño asume que el calendario le reserva "más partidos fuera que en casa" y que algunos de los desplazamientos "como el de La Línea, Marbella o el de Almendralejo" son "complicadas" pero puntualizó: "Al final todos los equipos nos estamos jugando cosas y en estas últimas diez jornadas todos los encuentros son difíciles".