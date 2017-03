Una condena perpetua (3-0)

El colegiado del partido, el onubense Santiago Blanco, demostró pronto que no iba a permitir pérdidas de tiempo y amonestó al meta local Pedro a renglón seguido.

Sevi no comparece ante los medios tras el encuentro

El entrenador del San Roque, Miguel Sánchez Sevi, no atendió a los medios de comunicación ayer tras el partido ante el Atlético Antoniano en el Municipal Lebrija. Según comunicó el delegado rojillo a la prensa local, el técnico "se encontraba indispuesto y no iba a realizar declaraciones". Este periódico trató de contactar después a través del club pero no tuvo facilidades.