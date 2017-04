"La comarca tiene que vender mejor sus posibilidades"

El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y el exjugador y exentrenador de la Real Balompédica Linense, Juan Enrique Díaz Canto, fueron los protagonistas de La Tertulia que organiza cada semana Europa Sur. Ambos coincidieron en su época de estudiantes y fueron de la primera promoción de profesores de Educación Física, motivo por el que el encuentro a la mesa en el restaurante El Cortijo de Guadacorte desempolvó muchos recuerdos y abundó en la necesidad de que la educación es una herramienta muy necesaria para lograr una transformación en la comarca.

Como cabeza visible de la Junta en el Campo de Gibraltar, Gavino reconoció que la comarca tiene algunas deficiencias, pero lanzó una pregunta. "Dicen que estamos mal, pero ¿con respecto a qué? Estoy de acuerdo en que tenemos que reivindicar siempre lo mejor, pero hay zonas que no tienen dos hospitales en 15 kilómetros, en los que no hay una autovía a cinco minutos de cada localidad y que no están bien vertebradas", explicó el subdelegado.

Para el representante de la administración andaluza hay dos problemas principales en la comarca: la falta de una identidad común y el hecho de que no se ha sabido vender al exterior todas las posibilidades que tiene. Con respecto a la primera de estas afirmaciones, comentó: "Cada municipio de la comarca tiene su propia identidad, y hay muchas distintas. Por ejemplo las reivindicaciones de alguien que vive en Tahivilla no pueden ser las mismas de alguien de San Roque. Y la Mancomunidad tampoco ha sido capaz de aunar esas distintas identidades porque un socialista de Algeciras quizás no quiere lo mismo que uno de La Línea".

En cuanto a las posibilidades del Campo de Gibraltar Gavino entiende que se trata de "una zona singular con sus virtudes y defectos". "Tenemos dos posibilidades de turismo, el residencial en Sotogrande y el deportivo en Tarifa, que tiene una gran imagen en todo el mundo. También hay que tener en cuenta que el 85% de la comarca está ocupado por el parque natural de Los Alcornocales, que hasta ahora no se ha sabido vender. Está el ejemplo de la Sierra de Cazorla, que no es tan rico como el nuestro pero que da mucho trabajo con empresas que explotan todos sus recursos", abundó.

Gavino también se refirió a la industria comarcal, en la que incluye a Gibraltar: "Tenemos Acerinox, que eleva la productividad de toda Andalucía, la refinería y el puerto más importante de España. Pero Gibraltar puede calificarse como la empresa más grande de la zona en una comarca que siempre ha estado un punto por encima del paro en la provincia con más desempleo de toda España".

El subdelegado de la Junta recordó que buena parte de su juventud la pasó en La Línea, por lo que hizo una mención especial a la situación por la que atraviesa la ciudad. "Tiene muchas posibilidades por la actitud de la gente y por su gastronomía. No hay otra ciudad más hospitalaria y como ejemplo está el domingo rociero de nuestra época. En la cabalgata he visto sacar a hombros a varios alcaldes, a Antonio Díaz Lara, a Juan Carmona y a Juan Carlos Juárez. Caruana decía que La Línea se tenía que aprovechar del turismo de Gibraltar, pero quizás no ha habido posibilidad de alcanzar esa cooperación necesaria".

En cuanto a la incidencia del Brexit, Gavino tiene claro que La Línea será el municipio más afectado. "En el Consejo Económico y Social se acordó que La Línea sería la primera beneficiada de las medidas que se tomarían. La comarca lo entiende".

La Tertulia en El Cortijo de Guadacorte también sirvió para conocer aspectos más personales del subdelegado. Jugó al fútbol y al balonmano de portero y de forma simultánea en categoría cadete y juvenil. Los sábados jugaba con el equipo de balonmano de La Línea, en el que era titular, y los domingos, con el San Roque al fútbol, pero en este caso reconoce que era suplente.

Como referente deportivo se inclina por Andrés Iniesta, a pesar de que es aficionado del Real Madrid. "No llama la atención por cosas malas y en sus declaraciones siempre es muy correcto". A pesar de que se inclina más por el blanco, como referente histórico se inclina por Johan Cruyff. "Por estética y juego no he visto a nadie como él".

Ángel Gavino, que de joven ejerció como fotógrafo y publicó algunas fotografías en el diario Área, desveló que pudo haber sido miembro de la redacción que fundó este diario, Europa Sur, pero que la profesión de maestro se interpuso en el camino. "Me encontré en Cádiz a Jorge Bezares, con el que había estudiado, y me preguntó si sabía escribir. Estuve seis meses aprendiendo y poco antes de que echara a andar el diario me salió una interinidad en el Virgen de la Esperanza. Se lo dije a Carlos Jiménez Laz, que era el director, y me dijo que la aceptara y que no mirara atrás".