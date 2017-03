La comarca brilla con luz propia en Conil

La gimnasia rítmica del Campo de Gibraltar tuvo una brillante jornada ayer en el Trofeo Ciudad de Conil, una de las primeras pruebas de la temporada que congregó a conjuntos de toda la provincia. El Club de Algeciras cosechó medallas a nivel individual con Aitana van Eyk (plata alevín copa pelota), Olga Tell (plata infantil copa aro), y Ariadna Muñoz (bronce en precopa 2). Además subieron al podio el equipo alevín B (plata), el infantil A (bronce) y el juvenil precopa (bronce). El Club de La Línea también triunfó de manera sobresaliente ya que subió al cajón de premiados con cuatro de sus cinco conjuntos: el benjamín C (plata), el alevín B (bronce), el infantil A (oro) y el cadete A (plata). El Club de Castellar no quiso ser menos y también se trajo de vuelta a casa un podio con el alevín C (bronce).