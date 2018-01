El colista, venido a más desde que cambió de entrenador

El Lorca Deportiva llega a La Línea en pleno momento de efervescencia. El colista del grupo IV de Segunda B, para muchos desahuciado en el mes de diciembre, ha arrancado el año con dos triunfos, el del pasado domingo en el campo del Extremadura, con rango de campanada. Los murcianos desplazaron ayer a 18 de los 19 jugadores que ahora mismo componen su plantilla. Sólo le quedó en casa, como ya sucedió la pasada semana, Pedro Montero, que viene arrastrando algunas molestias.

El Lorca Deportiva, uno de los tres equipos que aún no ha cerrado un fichaje en el mercado de invierno, llega a La Línea como un rival mucho más serio de lo que señala su clasificación. Desde que el madrileño Mario Simón relevó a Manolo Palomeque el balance es de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Entre los resultados positivos destacan el mencionado triunfo sobre el Extremadura o los empates en los campos de Granada B y Murcia.

A la vista de la lista de convocados y tal y como le han ido rodando las cosas, todo indica que el entrenador optará por mantener el equipo inicial que venció en Almendralejo, con Britos, que ha anotado dos goles en las dos últimas jornadas, por delante de la defensa.

El preparador del conjunto lorquino, Mario Simón, destaca la experiencia y la entidad de muchos de los jugadores de la Balompédica y entiende que después de la derrota ante el Betis B los albinegros ofrecerán "su versión"

"A mí es un equipo que me gusta, conozco de otras temporadas a casi todos sus futbolistas y a su entrenador y entiendo que forman una plantilla de nivel y por eso no me sirve de referencia la derrota de la pasada semana en el campo del Betis, sino que espero la mejor versión de la Balona, que históricamente siempre ha sido un equipo muy fuerte cuando juega en su estadio", recalca el míster de los lorquinos.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo con futbolistas veloces en las bandas, con mucho remate, con mucha gente en las dos áreas y que por lo tanto será un duelo muy complicado", vaticina.